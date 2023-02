A korszerűsített egykori irodaszárny termei zenészeknek és képzőművészeknek biztosítanak ideális alkotóhelyet. Az egykori Dimitrov több mint tíz éve állt üresen, a helyi művészek a hónap elején vehették birtokba a megújított épületet, amelyet kedden bejáráson mutattak meg.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program célkitűzései közé tartozott, hogy régi épületek újuljanak meg és kapjanak új funkciót. Hozzátette, a város közepén egykor kulturális célra épült művelődési központ hasznosítása is egy ilyen hiánypótló beruházás: az épület egyik szárnyát felújították, és a városban működő alkotóknak biztosítanak helyet korszerű technikai felszereltséggel. A polgármester reményét fejezte ki, hogy sok leendő művész pályája indul a megújult épület falai között. A fejlesztésre a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. biztosított anyagi támogatást: a kivitelezés összköltsége mintegy nettó 138 millió forint volt. A négy hónapig tartó munkálatok során 1100 négyzetméter újult meg, köztük 26 terem, vizesblokkok, lépcsőház és folyosók.

Lehotay Judit, a VEB 2023 EKF kulturális projektmenedzsere elmondta, az épület északnyugati szárnyában tíz próbatermet rendeztek be zenekaroknak, míg nyolc alkotótermet képzőművészek, festőművészek és fotóművészek vettek birtokba. Az épületrészben rendezték be a Hangár Könnyűzenei Központot is, valamint megújult a 180 négyzetméteres nagyterem is, amely közösségi térként funkcionál majd. A próbatermeket hangszigetelték, és hűtő-fűtő klímaberendezésekkel szereltek fel, ami gazdaságossá teszi a fenntartást. A tíz próbaterem mintegy harminc együttesnek ad otthont. Folyamatban van egy hangstúdió kialakítása is, ahol zenei felvételeket lehet majd készíteni. Lehotay Judit hangsúlyozta, kiemelt céljuk, hogy az alkotóközösség 2023 után is fennmaradjon.