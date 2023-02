– Nem tudjuk biztosan, hogy Petőfi Sándor járt-e Várpalotán, ám nekünk, Veszprém vármegyeieknek mégis fontos helyszín ez a város az életműben – mondta el a 200 évvel ezelőtt született költő életútját bemutató előadásában Praznovszky Mihály.

A Városszépítő és -védő Egyesület meghívására Várpalotára érkező irodalomtörténész kifejtette, tudunk a meghatározó pápai diákévekről és a városban tett többszöri látogatásról. Ismerjük a veszprémi és balatonfüredi időszakot, ahol színészettel próbálkozik, de ugyanúgy fontos helyszín Várpalota is, hiszen öccse itt volt henteslegény. Ráadásul a kutatásokból az is kiderült, hogy 1848 tavaszán épp Várpalotára indult volna a testvérét meglátogatni, amikor tudomására jutott, hogy Franciaországban kitört a forradalom.

– Érdekesség azonban, hogy az öccse akkor éppen Városlődön tartózkodott, mert henteslegényként a főnöke oda helyezte át ideiglenesen helyettesíteni. Petőfiék meg is látogatták a feleségével, visszafelé pedig megálltak Veszprémben, az egykori Stingli Fogadóban, ahol egy másik régi színészcsoport vezetője, Szuper Károly találkozott vele. Tőle tudta meg, hogy kitört a forradalom. Ezt Petőfi a naplójában meg is írta. A felhevült állapotot, a türelmetlenséget, amit érzett magában, hogy neki most azonnal menni kell Pestre, mert ez egy olyan történelmi pillanat, amelyet nem szabad elszalasztani. Szerencsénkre pont időben érkezett – mondta el Praznovszky Mihály, majd megjegyezte: Petőfi pályaművében sok érdekességet és izgalmas, kutatásra érdemes titkot rejthet még a várpalotai szál.

Például a feltehetően itt íródott Szeget szeggel című verse, vagy az, hogy István öccse mi okból került ide, ki volt a mestere s mikor kezdett el ő is verseket írni. Egy biztos: mindenki szíve egy kicsit hevesebben ver, ha elmondhatja magáról, hogy olyan településen él, amelynek valamilyen módon köze van Petőfi Sándorhoz – fogalmazott a Petőfi Étteremben az irodalomtörténész.