"A zenés darabhoz a költő versei szolgálnak alapul. Úgy döntöttünk, ezek tükrözik legjobban Petőfi gondolatait, érzéseit. Ezeken keresztül láthatunk, láttathatunk legtöbbet a költőből, az emberből. A zenéket a versek súgták nekem, a bennem általuk keltett érzések szólalnak meg. A ritmusuk, a lüktetésük. A magyar népdal motívumoktól a blues-ig, de a ballada, a sanzon is ott van ezekben" – mondta el Szomor György zeneszerző-rendező. A szövegkönyvet Topolcsányi Laura írta, munkájáról úgy fogalmazott: "Minket most a vadóc diák, a meggyötört katona, a korát megelőző vándorszínész, a folyton szerelmes férfi, az öntörvényű barát, a nyughatatlan költő érdekelt. A személyét helyeztük középpontba. Életének szinte minden mozzanata dokumentálva lett, hiszen már életében legenda volt – ez segített, ugyanakkor fiktív történetet találtunk ki. Talán az a végtelen tudatosság lepett meg leginkább, ami jellemezte. Folyton váltott, változtatott, úton volt, sokan az első influenszernek tartják. A darab legszentebb pillanata számomra a gyermekkor és az élet utolsó másodpercének egybefonódása ugyanabban a hangban: a lódobogásban." Topolcsányi Laura csodálja Petőfi lánglelkűségét, lobogását, hitét, akarását és bátorságát. Úgy véli, ez inspiráló lehet mindannyiunknak. Szerinte kristálytiszta szellemiségét jelzik úti jegyzékei, novellái is.

Szomor György Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

A darabot február 17-én láthatja először a közönség. Petőfi Sándort Kádár Szabolcs Jánossal váltott szereposztásban Ragány Misa színész, énekes játssza. "Petőfi egyszerűen tudott megfogalmazni mély gondolatokat. Előadásunkban ezúttal inkább azok az érzések, események, hatások jelennek meg, amik megmutatják, az évek során mi hogyan változott személyiségében. Csodálatos, ahogy a különböző női karaktereket, akik megjelentek az életében, ugyanolyan lelkesedéssel és ugyanolyan örök szerelem hitével tudta szeretni. Most a színpadon egy szerelmi képben jelenik meg az összes szerelme egyszerre a főszereplőnek" – mondta el Misa, aki úgy véli, minden kornak megvan a maga Rolling Stonesa, ezért ha a költő ma élne, valószínűleg filmsztár, stand up-os, rockzenész influenszer vagy coach lenne, így alakította hétköznapi életét az ő korában. A történelem őt igazolta."

Ragány Misa Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

Kőrösi Csaba színművész az apa, Andor színész és Almási szerepében is látható majd. "Érdekes, hogy itt a költeményekből kell felépíteni a karaktert. Úgy gondolom, Petőfi mind az édesapját, mind az édesanyját valósághűen ábrázolta a verseiben, ezért soraiból jól lehet építkezni a szerep megformálása során. Leginkább azok a jelenetek fogtak meg, amik a színjátszásról szólnak" – jegyezte meg.