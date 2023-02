Ezt a napot a bortermelők, az amatőr és profi döntnökök arra szánják, hogy a versenyen megismerjék egymást és friss boraikat, valamint, hogy a hegy különböző oldalán termő borokat összekóstolják.

Hétvégén, az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett bormustrán Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy ez a nap lényegében egy ünnep is, mert a dűlőkben végzett fáradságos munka eredménye tetten érhető a fehér abroszokkal leterített asztalokon. Ezen a borversenyen kiderül, hogy ki hogyan dolgozott, milyen volt az időjárás, és hogy milyen lett a tavalyi bor minősége. Kovács Zoltán visszatekintett a történelmi régmúltra, és megállapította, hogy a somlóinak régen nagyon jó híre és respektje volt, hiszen gyógyászati célokra is használták, ami úgy jelent meg a gyógyszerkönyvekben, hogy kis mennyiségben gyógyszer ez a bor gyomorfájdalmakra.

Fazekas András, a versenynek helyet adó pincészet tulajdonosa elmondta, hogy idén 57 bort nevezett be 31 bortermelő. Úgy fogalmazott, hogy ez egy rendhagyó verseny, ahol a gazdák is bírálhatják a borukat, de természetesen anonim módon, sorszámozva, így senki sem tudja, melyik bort ki nevezte és termelte. Külön kategóriába sorolva versenyeztek a rizling, furmint, juhfark, hárslevelű borok, és egyedi kategóriába sorolva indulhattak a rozék, a vörösborok és az egyéb tételek. A Somló zászlósborain kívül idén Irsai Olivér, malbec és vegyes borok is részt vettek a megmérettetésen. A bírák 27 arany-, 25 ezüst-, 4 bronzérmet ítéltek oda a boroknak és gazdáiknak. A nagy arany minősítést Faragó Attila egy, a Somlóra ősidők óta jellemző somlai vegyes fehérborral nyerte el.