Tornyos Géza természetfotós az elmúlt 5 évben készült alkotásaiból nyílt kiállítás a Városi Múzeumban február 17-én. A fotók többsége Ajkán és környékén készült. Néhány a Somló hegyet mutatja be, de vannak virágokat, bogarakat, állatokat megörökítő is. Tornyos Géza. munkáival országos fotópályázaton is nyert. A kiállítás március 7- íg látogatható.