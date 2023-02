A kultúrházban arcfestés, látványkonyha és házi sütemények várták a maskarába öltözött résztvevőket. A farsangi konyhát Nagyné Erzsike, Konnát Ildikó és Dékány Erzsike vezette, látványfánksütődével, gyümölcsteával és forralt borral kínálták a megéhezett mulatozókat. A program csúcspontjának a jelmezes felvonulás, bemutatkozás ígérkezett. Nemcsak aszófőiek, hanem Balatonfüredről, Tihanyból, sőt Budapestről is érkezett gyermekek mutatták be büszkén jelmezeiket, a bátrabbak egy kis verssel is kísérve. Számtalan házilag készített jelmez sorakozott fel, ami az anyukák, nagyszülők, családtagok kétkezi munkáját is dicséri.

A délután látványos programja a vidám feladatokkal tarkított táncverseny volt, melyre 15 táncos lábú gyermek jelentkezett. A táncparkett csillaga Bors Kornél, a táncparkett Angyala Rakonczai Linda lett. A zsűri még egy versenyzőnek, Kötél-Tréger Zsófiának ítélt első helyet. Különdíjat Laposa Bálint, Nyiri Anna, Bozsik-Rózsa Botond és Herczeg Liza kapott. A zsűritagok személyesen is megjutalmazták kedvenceiket. Herczeg Lillát, Móró Bálintot, Sümegi Helénát, Pilinyi Johannát, Flugyik Lilit, Hollósy Helkát és Perei Novát. A legkisebbeknek, az ovis korosztálynak az Aszófői Könyvtár is ajándékozott díjakat.

Az esti téltemető-égetéshez a Hunyadi köz lakói közösségi összefogással készítették el a jelképes bábut, amit Szalay Zsolt harmonikással vezettek fel a település szélére, s zenés harmonikaszó és közös ének kíséretében, az ősi népi hagyományoknak megfelelően égettek el a faluszéli aszófői Séd patak szomszédságában.