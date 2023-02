– Meglepő lehet, hogy magam állok most itt, de ki tudna egy bármiféle produktumot bemutató tárlatot hitelesebben bemutatni, mint maga az alkotó? Amellett nem vagyok éppen szűkbeszédű, ezt a képességemet pedagógusként 40 éven át jól tudtam kamatoztatni. A hetven év során igyekeztem képességeim szerint megtenni mindazt a jót, amit csak lehetett – mondta. Szólt arról, hogy az eltelt hét évtizedben elsősorban édesanya és feleség volt, büszke a gyermekeire, boldog a férjével. Mindhalálig pedagógus is, aki annyi szeretetet kapott sok ezer gyerektől, hogy sok-sok évre elég lenne. Személyisége egyik legfőbb vonását, játékosságát szintén kiélhette tanítványai között. Lokálpatrióta, és mint az alkotások bizonyítják, festő is ő, aki lázad. Nem hagyja, hogy visszafogják korlátok, rácsok, ablakok. A tér, a szín, a végtelen az ő élettere. Mindemellett írónak tartja magát, verseket, novellákat, regényt is írt már, de egyik legkedvesebb műfaja a vicc, amelyből szintén többet jegyez. Mindezekből ízelítőt is adott a hallgatóságnak, amint a kiállított képeihez ugyancsak írt egy-egy verset.

A megnyitón egyik költeményét szavalva közreműködött Bábics Valéria. A kiállítás február 24-ig látogatható.