Csakúgy, mint más veszprémi, közkedvelt rendezvény esetében, ezúttal is a Lovassy László Gimnázium lett a befogadó intézmény; az énekteremben legalább nyolcvanan igyekeztek helyet találni, akkora volt az érdeklődés.

Ahogyan Márkusné Vörös Hajnalka, ez egyesület elnöke kiemelte, ezúttal azokat a Veszprémben, illetve a régióban megjelenő folyóiratokat szerették volna bemutatni, amelyek ugyanolyan minőségben hosszabb ideje jelennek meg, illetve némi szünet után újra tudtak indulni. Ennek megfelelően ült az előadói körben Baán Beáta, a Füredi História felelős szerkesztője, P. Miklós Tamás ezúttal a révfülöpi Villa Filip folyóirat szerkesztőjeként, Földesi Ferenc, aki a Veszprémi Szemle felelős szerkesztője, Mátyus Alíz Pápáról a Szélesvíz folyóirat alapító főszerkesztőjeként és Ajkáról Csendesné Bosits Éva, az Ajkai Századok felelős szerkesztője. A vendégcsokor indokolta a rendkívüli érdeklődést is; sokan jöttek el a bemutatandó kiadványok szerkesztőbizottságából, a háttér helytörténeti–honismereti szervezetektől, sőt Pápáról Mátyus Alíz középiskolás „híveiből” is páran.

A tartalmas találkozó nem véletlenül nyúlt a szokásosnál hosszabbra. A Márkusné Vörös Hajnalka által vezetett, igen jó hangulatú beszélgetésből kiderült, hogy amennyire fontos a hatvanezer fős megyeszékhelyen a várostörténeti folyóirat, ugyanolyan fontos például a jóval kisebb lélekszámú Révfülöpön (1150 lakos) is a saját honismereti kiadvány rendszeres megjelentetése. Ahogy a füredi vendég megjegyezte: Ne a kukában kössenek ki a közös emlékek! A profi szakemberek által készített tudományos munkák mellett, ezért kaphatnak helyet a kiadványokban amatőr helytörténészek írásai (ellenőrizhető adatokkal), valamint régi dokumentumok, családi fotók is. Ilyen szempontból volt érdekes helyzetben Ajka, a felduzzasztott ipar miatt jóval népesebbé vált településcsokor, ahova az ország minden részéből érkeztek munkavállalók, tehát szó sem lehetett közös múltról, de ez az a település, amely az évtizedek folyamán lett igazi városi közösséggé. Mindegyik kiadványnál a közös cél: politikamentesen feltárni és széles körben hozzáférhetővé tenni (például a minden családnak ingyenesen juttatott példányok által) a múltat. Fontos még hozzátenni: országosan is ritkaság, hogy ennyi kiváló minőségű helytörténeti folyóirat tud tartósan megjelenni egy megyében.