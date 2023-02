Tóth Andrej képzőművész, grafikus felkérte barátját, a nemzetközileg is elismert fotográfus és operatőr Dobos Tamást, hogy az általa meghatározott témához válogasson még nem publikált, javarészt a filmjeihez keresett helyszínfotókból, természeti és életképeket saját, telefonnal készített fotói közül. A kiállítást a Holtszezon fesztivál keretei között mutatták be a Kunsztban.

A kiválasztott képekről giclée nyomatok készültek. Ezeken a fekvő formátumú, B3-as méretű fotókon dolgozott aztán tovább Tóth Andrej akrillal és akvarellel. A képeken megjelennek Andrej korábbi sorozataiból ismert figurái, élethelyzetei, ami által a fényképek új üzenettel gazdagodnak. Tóth nem átfestette a képeket, munkájával inkább dialogizál, opponálja, megerősíti az eredeti fotókat. Ebben a sorozatban két művészeti ág, a fotó és a festészet, illetve két alkotó találkozik, és ezáltal új minőség születik. A kiállítási anyag témájának a pandémia okozta helyzet adott apropót, a képek tematizálják az elbizonytalanodás, az együttlét fontosságának megtapasztalását, az emberi kapcsolatok ápolását, a beszélgetés fontosságát, és hangsúlyozza, hogy ez egy olyan, mindannyiunkat érintő tapasztalat, melynek kapcsán talán világszinten ugyanazt az élményt éljük át.

– Ami most, 2023-ban Veszprémben történik, az szól egyrészt a városnak, de szól a világnak is. A városnak, hiszen az EKF kifejezett célja a közösségek és identitások erősítése, hogy olyan helyek jöjjenek létre, amelyek hozzáadnak Veszprém hírnevéhez és találkozási pontként is funkcionálnak. A világ ez szeletét látjuk a most kiállított képeken, kétségtelenül a világnak talán nem a legvidámabb szeletét mutatja be, de ilyen három év után, amiben most vagyunk, azt hiszem, hogy nem is várható el a felhőtlenség – mondta el Navracsics Tibor, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programért felelős kormánybiztos a megnyitón.