– Az InterUrbán egy összművészeti programsorozat, de ennél talán sokkal több – mondta az ennek apropóján rendezett keddi sajtótájékoztatón Jávor Kata, az InterUrbán projektvezetője a Hangvető képviseletében. – Az a tervünk, hogy elhozzuk a világot Veszprémbe, 25 országból 29 városnak adunk lehetőséget arra, hogy bemutatkozzon Veszprémben és a régióban. Kéthetes váltásokban, minden két hétben egy másik ország, egy másik város mutatkozik be.

És hogy miért összművészeti? Azért, mert a rengeteg zene mellett irodalmat, gasztronómiát, workshopokat és más izgalmas dolgokat is kínálnak az érdeklődőknek.

– Az egyik célunk az volt, hogy elhozzuk ide a világot. A másik az, hogy megerősítsük Veszprém már létező kapcsolatait – tette hozzá Jávor Kata, aki elmondta azt is, hogy alapkoncepció volt, hogy minél több kisebb programot is bevonzzanak Veszprémbe és a régióba.

Mike Friderika, a VEB2023 EKF programfejlesztésért felelős igazgatója arról beszélt, hogy amikor a Hangvetővel közösen kezdett összeállni az InterUrbán koncepciója, akkor programigazgatóként egy kicsit meg is könnyebbült. – A Hangvető stábja nagyon jó ízléssel találja meg azokat a produkciókat, amelyek nem elsősorban a várost mutatják be a közönségnek – fogalmazott. Azaz nem turisztikai látványosságként mutatkozik be a város, hanem sokkal inkább kortárs kulturális és művészeti ízelítőt adnak a helyről.