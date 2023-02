Tökéletes élmény 2 órája

Világszínvonal a balatonfüredi moziban

Az új lézeres berendezés, mely 48 kockás filmek vetítésre is alkalmas, világszínvonalú, a lehető legjobb minőségű képet adja – mondta Pálffy Géza, a balatonfüredi Balaton Mozi tulajdonosa. Kiemelte, 18 ehhez hasonló gép működik Magyarországon, és most Balatonfüreden is tökéletes élményben lehet része a nézőnek.

Kovács Erika Kovács Erika

Pálffy Géza tulajdonos: a balatonfüredi moziban olyan tökéletes az élmény, mint bárhol a világon Fotós: Penovác Károly/Napló

Pálffy Géza elmondta, a mozi 2005 óta működik a Balaton Szabadidő- és Konferencia Központban. Ez idő alatt meghatározó volt az, amikor 2009-ben megszűnt az analóg hang, és felváltotta a digitális alapú, alapzajmentes hang. – Ezzel ugyanabban az élményben és tökéletes hangzásban lehetett része a nézőnek, mint bárhol a világon – fogalmazott Pálffy Géza. A tulajdonos felidézte, az országban az elsők között 2013 óta 3D-s filmeket lehet nézni náluk. Aztán 2019-ben újabb fejlesztés történt a füredi moziban, amelynek arculata teljesen megváltozott, ugyanis minden új lett, így a vetítővászon, a hangszórók, a székek, a kárpit. A legújabb beruházással pedig új lézeres berendezést szereztek be, mely 48 kockás filmek vetítésre is alkalmas. Ez a legtökéletesebb élményt jelenti a nézőknek. Eszerint látványosan változott egyebek mellett a kép minősége és a fény ereje. Az új berendezés révén a balatonfüredi moziban is lehet látni a nemrég felújított Titanic című, többszörös Oscar-díjas filmet február 13–15. között.

