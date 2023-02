Goreczky Andrásné hímző kiállítása 14 órakor nyílik meg, a Bakony, a Balaton-felvidék textiljeit lehet megtekinteni. Laczkovits Emőke néprajzi előadást tart a farsangi hagyományokról. A gyermek- és a kézműves programok is 14 órakor kezdődnek. Keserűfű dudák és textilfigurák, kicsi kiszebábok készülnek, azokra az elűzendő gondokat lehet cetlik révén ráírni. A zajos, jelmezes farsangi felvonulás 16.30-kor indul el a városközpontba. Érdemes magukkal vinniük a résztvevőknek zajkeltő eszközöket, rossz edényt, kereplőt, kolompot, papírtrombitát, sípot. Pónifogaton is lehet utazni. A közös télűzés keretében 17 órakor a Vén Dobai halála című darabot adják elő a Tikhegyi Gyöngytyúkok Gyulafirátótról, a bolondlakodalmat Dékmár Szabolcs vőfély vezeti. Az előre megépített máglyán elégetik a felvonuláson is részt vevő bábot és a kicsi kiszebábokat. Utána lesz a táncos mulatság, az asszonyfarsang, a vidám éneklés Navratil Andreával. A népdalénekes a könyvtár nagytermében 18.30-tól koncertet ad. A rendezvény idejére a Zirci Termelői Piac árusai a múzeum udvarára költöznek. A nap folyamán a zenét Császár Dominik és pásztorzenekara, illetve Borzavári Róza és vonós bandája szolgáltatja. Folyamatosan lesz ételkínálás (fánk, tea, zsíros kenyér) a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület jóvoltából. Közreműködik a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság, a Zöldág Lovasudvar és a Laczkó Dezső Múzeum.