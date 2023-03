– Nagyon fontos, hogy egymáshoz tudnak kapcsolódni a színházak a Színházi Olimpia keretén belül. Az 1995-ben útnak indult kezdeményezés választ ad arra, mennyire fontosak a kulturális értékek, azok találkoztatása, a szeretet, a béke, az összekapcsolódás, az egymásra hangolódás. Ezek fenntartása kiemelt ügye a színházi világnak – nyitotta meg a sajtótájékoztatót Oberfrank Pál színházigazgató. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója online kapcsolódott be a beszélgetésbe, elmondta, hogy a Színházi Olimpia a világ legnagyobb színházi eseménye 58 ország részvételével, 700 társulattal, csaknem 500 előadással és több ezer nézővel. – Megtiszteltetés, hogy Magyarország megkapta ennek a különleges eseménynek a szervezését, viszont ez a nagy feladat csak a mellénk álló partnerekkel, közös munkával tud teljesen létrejönni – tette hozzá.

A Veszprémi Petőfi Színházba – a fesztiválprogramban szereplő előadásokon túl – májusban a Csiky Játékszín III. Richárd és a csehországi Most városából érkező társulat Játékosok című előadása látogat el. A Kabóca Bábszínházhoz is érkezik két külföldi előadás a Színházi Olimpián belül. – Az esemény lehetőséget ad arra, hogy a bábművészetet jobban megismertesse a közönséggel, megmutassa a szakma komolyságát, báját és varázslatát – jegyezte meg Szőke Kavinszki András, a veszprémi bábszínház igazgatója.

Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese a VI. VI. Lélektől lélekig – a színház gyógyító erejének fesztiválja programjairól beszélt, amelyek a művészetek erejével a mentális egészség megőrzésében, a gyógyításban segítenek, tükröt tartanak, irányt mutatnak, megoldást kínálnak április 20. és 23. között. Bőrgyógyászati, diabétesz és emlőszűrő vizsgálatokat lehet majd igénybe venni. Szakorvosok és prevenciós előadások segítik a fesztiválra érkezőket. Klippremierrel is készülnek a szervezők, ugyanis a PETŐFiFJÚ musicalben megzenésített Nem megyek én innen sehova… című Petőfi-vershez készült egy Veszprém város szépségeit bemutató és igazi veszprémi arcokat felvonultató videó. Kapcsolódik az esemény az Otthonra találni a művészetben kezdeményezéshez, amely hajléktalanokat és hátrányos szociális helyzetben lévőket gyógyít művészettel, és melynek keretében gyönyörű művek készülnek, amelyek megtekinthetők lesznek.

A Norma című produkcióban szlovák, kihívással élő művészek a mozgásművészeten keresztül mutatják be, hogy mik azok a dobozok, amelyeket a környezetünk és saját magunk is kialakítunk, amelyek hátráltatnak minket, amelyekbe bezárjuk magunkat, és hogy lehet ezekből kiszabadulni, szabadon élni, gondolkodni. Egy másik darab az online zaklatás témakörét tárja fel. Emellett érintettektől tudhatjuk meg, milyen dadogással együtt élni, Őze Áron és Keller Márton színész őszintén beszél arról, miként tudtak alkalmazkodni keresztjükhöz. Egy lengyel darab erről is szól, és a falak lebontásáról. Egy monodráma a nagybőgős szemszögéből mutatja meg, mi élhető át egy koncert alatt. Számos más látnivaló, táncos bemutató várja az érdeklődőket, olyan üzeneteket kaphatnak, amelyek megbeszélnivalót adnak nekik. Szó lesz az autizmusról, a kiközösítésről, a skizofréniáról és az iskolai zaklatásról, szintén színházi eszközökkel. Tóth Vera gyönyörű hangját hallhatjuk, és az énekes önmagunk elfogadásáról beszél, saját tapasztalatai alapján.