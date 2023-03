A megnyílt tárlaton kiállító öt alkotó nő ezt tette. Jelentősége van műveikben annak, hogy a megújulás a nőhöz kapcsolódik az anyatermészetben és a mindennapokban is. Az öt művész ugyanakkor öt színes palettát képvisel, s többségük az ország már részeiből érkezett. Baksa Editnek kisméretű akvarelljei láthatóak Jásdon, amelyek a táj különleges értelmezéséből erednek, elmosódottságát jelképezik. Glázer-Kozma Editet az épített környezet és a természet találkozása foglalkoztatja, ezekben az ember elhelyezése inspirálja, az, hogyan fejezhető ki néhány színnel, formai gesztussal az egyes elemek egymásra hatása. Sárközy Anikó úgynevezett vágyképeibe beleláthatjuk a sajátjainkat. Hamerli Juditnál sokszor a véletlenre épül a festészeti játék. Az ötödik alkotó pedig helybeli, Pál Viktória a jásdi szlovák nemzetiségi iskola tanára. A férfi-nő viszony vizsgálatának irodalmi megközelítését fogalmazza meg képi formában több ábrázolása. Újabb munkáiban keresi azt, ami mögötte van a láthatónak, ami egyesíti a tájat és a szellemiségét. Ez is egyfajta átalakulás az azonosságban, ahogy az évszakváltozás. A nő és a tavasz című kiállítás ötletgazdáját, Kristóf Marikát is ez ösztönözte, társkurátora volt ezúttal Kurcsics László.