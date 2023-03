Április 1-én 19 órakor a Szeretet évadának második színházkoncertjét mutatja be a Latinovits-Bujtor Játékszínben a Veszprémi Petőfi Színház. A „…Lázas ifjúság…” című zenés esten két zseniális énekes, Cserháti Zsuzsa és Máté Péter elevenedik meg két gyakorlatos színész – Hirschl Laura és Keller Márton – előadásában. Szinte mindenki emlékszik a legendás előadókra, a fiatalabbak is dúdolják dalaikat, ezért nincs könnyű dolga a fiatal művészeknek, ugyanakkor korukból adódóan csak egy darabot kell adniuk a szívükből – ahogy a népszerű dalcím is üzeni –, hogy magukból merítve, saját gondolataikat beleszőve szólaltassák meg számaikat. Segített nekik ebben többek közt Oberfrank Pál rendezőként és Pingiczer Szilárd zongoraművész, aki élőben kíséri őket.