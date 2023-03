A közlemény szerint március 15-éig várják a magyarországi kórusok jelentkezését a június 1. és 4. között zajló rendezvényre, melynek házigazdája Veszprém Város Vegyeskara. A zárónapon, a nemzeti összetartozás napján Veszprémben és a régió több településén, köztük Balatonfűzfőn, Vászolyban, Küngösön is lesznek koncertek.

A karnagyi kurzusokon a kultúrafinanszírozás és kórusszervezés témakörében szervezendő beszélgetéseken túl nyílt próbákra, a határon túli dalosközösségek bemutatkozására és módszertani bemutatókra kerül sor. A szervezők tervei szerint a rendezvénysorozat végén a műhelyek anyagainak kottagyűjteményéből elkészül egy Veszprém 2023 címet viselő kórusrepertoár és daloskönyv.

A program részeként a fesztiválra írt művek ősbemutatóira is sor kerül. A kórusok énekelni fogják Szirtes Edina Mókus, Virágh László, Bánó Tamás Barnabás, Horváth Márton Levente, Másik János, Tóth Péter, Kecskés D. Balázs és Balogh Máté átiratait, illetve új műveit. A kórusműhelyek munkájában a magyar nyelvű kórusok mellett részt vesznek majd a Veszprém vármegyében működő német nemzetiségi kórusok is, a szervezők az ő jelentkezésüket is várják.

A program a nagyközönség számára ingyenesen látogatható.