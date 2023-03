Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatónője elmondta, az intézmény megalapításának harmincadik évfordulóját ünneplik a napokban, ezért is örömteli számukra, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával gazdag kínálattal készülhetnek a második negyedévben is, amelyet egy programfüzetben is összefoglaltak. A programkínálatból kiemelte az Európán kívüli kultúrákat népszerűsítő eseményeket: április 22-én a japán kultúrához kapcsolódó kiállítást rendeznek, míg májusban a brazil divatot és designt hozzák közelebb a veszprémiekhez. Az igazgatónő elmondta, júniusban f|x|r néven új kiállítótér és médialabor nyílik a Művészetek Házában, amely a médiaművészet és a fotográfia otthona lesz.

Claudia Küssel holland származású, de hat éve Magyarországon élő kurátor az Artist in residence program keretében megvalósuló programokról beszélt. Kiemelte, júniusban Európában először mutatkozik be Eric Kessels és Thomas Mainlaender Europe Archive projektje, amely a kollektív emlékezet létrehozását tűzte ki céljául. A kiállítás tárgyait a művészek Európa-szerte bolhapiacokon szerzik be, így látogattak el 2022 novemberében például a veszprémi lengyel piacra is. Szintén júniusban öt kiállítást tartanak a Balaton Eye – Fotóművészeti rezidenciaprogram keretében. Veszprém és a Bakony–Balaton régió természeti környezetét a kortárs fotográfia nemzetközi és hazai képviselőinek – a francia Noémie Goudal, az angol Dafna Talmour, valamint Szalontai Ábel, Szabó Dezső és Toroczkai Csaba – lencséin keresztül láthatják viszont az érdeklődők. A Magyar Nemzeti Bank kortárs művészeti gyűjteményében szereplő női művészek alkotásaiból nyílik kiállítás Folyékony időszeletek címmel a Dubniczay-palotában április 15-én. Hamvai Kinga, az MNB Arts & Culture művészeti vezetője elmondta, a kollekcióban neoavantgárd mesterek és a fiatal művészgenerációba tartozó alkotók munkái egyaránt megtalálhatók, a kiállításon tizenöt női képzőművész, mások mellett Maurer Dóra, Keserü Ilona vagy Molnár Vera munkái lesznek láthatók.

Varga Richárd, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. kulturális projektmenedzsere arról beszélt, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozatban a Művészetek Házával van a legtöbb közös projektjük az intézmények közül. Az EKF irodalmi koncepciójának három pillére a nem klasszikus terek és formák előtérbe helyezése, a hagyományos és innovatív szerzők bemutatása, valamint a nemzetközi kitekintés.

Kilián László, a Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese elmondta, az Irodalom utcája – az utca irodalma elnevezésű programban a Gizella-napok idején Veszprémmel testvér- vagy partnervárosi együttműködésben lévő lengyel (Tarnów), francia (Saint-Omer), észt (Tartu) és romániai (Sepsiszentgyörgy) településekről érkező irodalmárokkal szerveznek kerekasztal-beszélgetést és workshopokat.