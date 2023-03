– Meg kell érni rá, hogy megértsük Széchenyit, de érdemes. Mind érvényes ma is, amire utalt munkáiban, például a természet magasztosságával kapcsolatosan. Ahogy Arany írta róla: "éltető eszmévé finomult" számunkra munkássága és "nőttön nő tiszta fénye". Aki Széchenyihez visszanyúl, egy lépést tesz előre, jó nagyot, a közös ügyeinkről való helyes gondolkodásban mindenképp – hangsúlyozta Egervölgyi Dezső, akinek azok a kedvenc Széchenyi-ábrázolásai, amiken arcán gondfelhők jelennek meg, mert szerinte szinte folyton töprengett, nemzete érdekében és nem is hiába. Számos alkotáson, érmén megjelenik zirci otthonában példaképe. Széchenyi szellemisége arra tanította, hogy ha van is valamiről véleménye közös ügyeinkben, nem szól bele abba, amihez nem ért, viszont igyekszik másokkal megvitatni, amihez ért. Úgy véli, természetes, hogy mi, emberek számos dologban nem értünk egyet, annak a hozzáállását viszont értékelni kell, aki előre vinné a közös célok megvalósítását és a megegyezésre nyitott.

Gyűjtőként a neten olykor egy-egy tárgyra alkudozik és arra biztat, gondoljuk csak végig, hány helyen megjeleníti az utókor Széchenyi jellegzetes alakját, tekintetét, szakállát, például jutalomként adott érméken, bankjegyen. A Batthyány-kormány közlekedési minisztere gróf és polihisztor, író és közgazdász volt egyben. Egervölgyi Dezső 15 éves korában kapta meg ajándékba az Önismeret című művét és abból egy-két megjegyzése sokáig megmaradt benne. Mégis harminc év eltelt, mire visszatért hozzá, komolyabban kezdte értelmezni a Kossuth által a legnagyobb magyarnak nevezett államférfi eszméit. Ahogy a szó nemes értelmében vett gyűjtők, ő is a szakirodalmat bújva igyekszik minél többet megtudni róla. Igyekszik megismerni őt, törekvéseit, a modern Magyarország alapjait megteremtő arisztokratát.

Ha nagyobb megpróbáltatáson esett át, például amikor kórházból hazatért, azért, hogy a lelkét építse, a Széchenyi-emléktárgyait nézegette. Betegsége idején is kapaszkodót jelentettek számára. Szerinte a gróf nem tudta szó nélkül hagyni mindazt, amit tapasztalt, a társadalomépítés mikéntje kapcsán a falusiak egészsége, stabilitása, a házak belseje, a rájuk ható folyamatok éppúgy izgatták. Egészséges folyamatokat egészséges emberek tudnak elindítani, végig vinni – ezt is jól látta a zirci férfi szerint Széchenyi. Egervölgyi Dezsőnél a Hitel című írása lapokra esett szét, annyit forgatta. Nem ajánlja mai fiataloknak az eredeti szöveget nehéz nyelvezete miatt, ugyanakkor részt vett átírásában, segítette érthetővé tenni a gróf sorait. Ezért már van olyan változata ennek a művének, ami úgy olvasható, mint egy regény.

– Olyan ötleteket fogalmaz meg írásaiban, amikkel felülmúlja magát, korát, és mára beigazolódott igaza. A kaszinókban a szőlőművelők, a borosgazdák terményeit együtt segített értékesíteni, jól összeválogatott étlap fogásaihoz ajánlva egy-egy megfelelő bort. Átgondolta a belföldi tárolási lehetőségeket a külföldre juttatása érdekében – és ez csak egy példa sok hasonló kezdeményezése közül. Igyekezett rávilágítani mindazokra az emberi tényezőkre, amik a társadalmat fenntartják, az erkölcsi normákra szintén, amik a működtetéséhez szükségesek. A bankokról nemcsak beszélt, belátta, meg is kell tanítani az embereket a pénzgazdálkodásra. Angliában sok mindent tapasztalt, amit itthon kamatoztatni akart – sorolta az egykori államférfiért lelkesedő nyugdíjas.