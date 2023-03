Pátkai Ádám Sándor régész, a kiállítás kurátora elmondta, a lehetőségek miatt olyan koncepció keretében építették fel a bemutatót, mellyel a különböző korszakokon át mutatják be a várhegy történetét egy-egy izgalmas tárgyi lelettel színesítve. A múzeum régésze az eseményen ismertette a földszinten kialakított Árpád-kori teret. – Mintegy templomot imitálva rendeztük be a helyiséget az oszlopok, faragványok mentén – hangsúlyozta, majd bemutatta a kiállított emlékeket, köztük az újonnan ide került darabokat, s elmondta, a múltat a jelen eszközeivel is szemléltetik, így a kivetítőkön bevezető szöveg olvasható, archív képek láthatók a várfalakról, erődítésekről, s mindez hanganyaggal együtt válik élményszerűvé. Az emeleten a török kor időszaka elevenedik meg, a mindennapokat, a hadászati életet, Veszprém végvárrendszerben betöltött szerepét hangsúlyozzák, a kiállított ruházat, eszközök és egy makett révén. A szakember bemutatta a Benedek-hegy 17. századi viseletének épségben megmaradt darabját, s elmondta, Veszprémben amellett, hogy katolikus püspöki székhely volt, mintegy búvópatakként az egykori református püspöki székhely emlékei is felfedezhetők.