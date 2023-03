A kétórás koncerten gazdag repertoárjából válogatott egy színes csokorra valót a zenekar, sokoldalúságáról tanúskodva.

Szücs Krisztián karnagy nagy adag humorérzékkel megáldott, jelmezbe bújt csapata Gorrieri Ferenc Bányász ünnepi indulójával nyitotta az estet, majd Robert W. Smith Encanto című művében brillíroztak a rézfúvósok. A filmzenék mindig népszerűek, a közönség idén a Skyfal-t hallhatta, mint a 2012-es James Bond-film betétdalát. Bert Appermont belga zeneszerzőt Jonathan Swift Gulliver utazásai című kötete inspirálta, a holland zeneszerző, Ted Huggens A Choral and Rock című műve a fúvószenekarok legnépszerűbb és legtöbbet játszott darabja lett mára Közép-Európában.

A fúvós zenéjéről ismert kortárs szerző, Jacob de Haan legnépszerűbb műve, az Oregon is helyet kapott az esten. Az Ajka Város Bányász Fúvószenekara az idei nyáron részt vehet a Csináljuk a Fesztivált programon, amelyet Pápa Város Fúvószenekara szervez. Az eseményen a zeneszerző Jacob de Haannal dolgozhatnak együtt a meghívott zenekarok, majd a zárókoncerten a zeneszerző-karmester vezetésével közösen adják elő a mester műveit.

Fotós: Györkös József

De addig is eljátszották még a télbúcsúztató koncerten Bert Appermont Choralia című darabját majd A hét mesterlövész című westernfilm Oscar-díjra és Lauer-díjra is jelölt zenéjét, amelyet Elmer Bernstein szerzett. A Deep Purple zenekar Medley című száma és a Hungária-összeállítás igazi színfoltja volt az estnek. Utóbbi alatt a táncosok, Ramasz László és Katona Boglárka is jól érezték magukat, a közönség pedig többedszer jutalmazta vastapssal a zenekart.

A ráadás, Máté Péter Zene nélkül mit érek én című száma igazi vallomásként hatott és méltó lezárása volt a remek estnek.