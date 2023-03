Kiderült, a Bakony-Balaton régió 29 települése Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa forrásból összesen csaknem 170 millió forintot fordíthat közösségépítő rendezvényekre. A Pajta program legfontosabb célja változatlan: a kistelepüléseken élők közösségeit úgy erősíteni az ott élők számára fontos kulturális eszközökkel, hogy a rendezvényekért még a település határát se kelljen átlépni.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az eseményen elmondta, ahhoz, hogy az idei esztendő sikeres legyen, ahhoz már 2020-ban meg kellett kezdeni a felkészülést. A pandémia után tavaly már kipróbálhatták a szervezők azoknak a programoknak és tervezetteknek a jelentős részét, melyek idén meghatározzák a térség arculatát. Ebbe a sorba illeszkedik a Pajta Program is, amitől azt is remélik, hogy a modern pajták újonnan létrejövő kulturális értékei megerősítik a települések és a régió kulturális vonzerejét. Mindez azért is fontos, mert egyfajta minta lehet az ország többi részének. Az EKF a Pajta programban tapasztaltot, kapcsolati hálót és bevált módszereket ad át a kultúrát szervezőknek. A miniszter hiszi, hogy a Bakony-Balaton térség egy természetes egység, amit erősít az a tény, hogy mindezt több, mint 200 sokszínű település alkotja.

Nagy Krisztián, a VEB2023 EKF kulturális projektmenedzsere prezentációjában más mellett beszélt arról is, hogy a 29 Pajta erősíti a helyi kulturális öntudatot, a generációk közötti kapcsolatot, közelebb hozza a művészeteket az emberekhez, és közvetve segíti a helyi oktatást a kulturális nevelést is. Hangsúlyozta, a program új kulturális mikrohálózatokat épít ki, amelyek közelebb hozzák a térség településeit, kultúra iránt elkötelezett szereplőit. A régióban értékteremtő és értékközvetítő programhelyszínek jöttek létre. Szerinte a Pajták a régió kulturális kincseit, a kortárs művészetekkel ötvözve teszik elérhetővé a kultúrát az érdeklődők számára.

Fotós: Nagy Lajos

Megtudtuk azt is, hogy 2022-ben 14 település - Bakonyoszlop, Balatoncsicsó, Balatongyörök, Felsőörs, Kapolcs, Litér, Lókút, Lovas, Márkó, Nagyesztergár, Taliándörögd, Vászoly, Vöröstó és Zalaszántó - pályázatát támogatta a VEB 2023 EKF, és idén - magasabb támogatási összegekkel - újabb helyszínekkel bővül a Pajták közössége: Alsópáhok, Bakonynána, Balatonfűzfő, Balatonhenye, Balatonudvari, Borzavár, Hidegkút, Jásd, Káptalantóti, Nagyvázsony, Nivegy völgy, Nyirád, Somogyszentpál, Tés, és Uzsa is helyt adhat a kulturális kezdeményezésnek.

A rendezvényen a 2021-ben indult Györöki KultúrMorzsázó nevű pajtaprogramjának második évében szerzett tapasztalatait és idei terveit Villányi Éva, a balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár vezetője ismertette, majd az idén frissen csatlakozott Somogyszentpál polgármestere, Poszáné Szabó Edit azt mondta el, mit vár települése az eseménytől.