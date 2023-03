Lapunkban is beszámoltunk róla, hogy októberben Varnus Xavér orgonaművész megvette a mezőlaki épületet. Elhatározta, hogy felújítja, átalakítja, mely korábban imaházként, az elmúlt időszakban magántulajdonban raktárként működött. Az orgonaművész már akkor tavaszi orgonafesztivált tervezett, Németországból érkező orgonával. A felújítási munkák másfél-két hónapja kezdődtek, kisebb részmunkák történtek előtte is. Nagyon jól haladtak, Varnus Xavér kérésére a 20. századi vakolatot leverték a szakemberek, Nagy Szabolcs irányítása mellett a Kovácsi-Fal Kft. dolgozott, a falakat letisztították homokfúvással, amelytől az visszanyerte eredeti, 19. századi kő-tégla kinézetét. Restaurálták a tetőt, megszüntették az épületen belüli plafont, egybenyitották a padlással, hogy kényelmesen beférjen az orgona, mely öt és fél méter magas, hat méter széles, három méter mély.

– Elképesztő, milyen gyorsan dolgoztak a szakemberek – mesélte Varnus Xavér. – Volt, hogy hazamentem délután a templomból, és másnap reggel nem hittem a szememnek, akkora volt a változás. Megtörtént, hogy tizenegy órakor harminc ember dolgozott a helyszínen, átmentem meginni egy kávét Pápára, és mikor visszaértem, szinte nem ismertem rá. Nagy Szabolcs barátom és cége, a Kovácsi-Fal Kft. nagyon átérezte, magáévá tette ezt az építkezést, valószínűleg számukra sem mindennapi munka egy régi templomból 21. századi épületet varázsolni. Pillanatok alatt mindent elintéztek, mindent megoldottak. Március 15-re a templomom teljes belső felújítása befejeződött – valljuk be őszintén: szinte csodával határos módon, barátaim áldozatos munkájának eredményeként. A falu és a szomszédok is nagyon kedvesek, mindenki örül ennek a munkának. Nagy Gábor polgármester úgy fogalmazott, Mezőlak egy bájos kis település, de idáig nem volt felrajzolva a térképre. Most lesz.

Nagy Gábor polgármester az orgonával

A mezőlaki Varnus Hangversenyterem készen állt az orgona fogadására, megérkezett mindkét kamion Németországból, bennük a nagy, 2500 sípos koncertorgona összes alkatrészével. Ötórás kipakolás után a darabokban lévő hatalmas hangszer közel 15 ezer alkatrésze az egész épületet betöltötte. A Dunántúl egyik legszebb hangú barokk orgonája születik hamarosan.

A napokban azonban arról szóltak a hírek, hogy mégsem lesz tavasszal orgonaavató koncert, csak ősszel. Varnus Xavér a nyilvánossághoz fordult, a közösségi oldalán számolt be arról, hogy „az az orgonaépítő vállalkozó, ki a Marsról szabad szemmel is jól látható, neki euróban kifizetendő munkadíjért, szigorú szerződési feltételek mellett elvállalta az orgona Németországból Magyarországra való átköltöztetését, felépítését és behangolását, a hathetes munkafolyamat első hete után nevetséges, és azóta az ország egyik legkiválóbb orgonaszakértője által írásban is megcáfolt, hazug indokok alapján, szerződésszegő módon lelépett, miután felvette a hat hétre szóló teljes munkadíj felét. Amely összegnek az első munkahéten csupán elenyésző részét dolgozta le.”

Csütörtöki találkozásunkkor az orgonaművész erről így beszélt: – A göppingeni templom szűk határidőt szabott nekem arra, hogy az orgonát kihozzuk onnan, mert április elején szükségük van a helyre. Eszembe jutott az az orgona építőmester, akit 2009-ben a sepsiszentgyörgyi orgonakoncert-avatón ismertem meg. Tavaly december 2-án aláírtuk a szerződést. Márciusban az orgona áthelyezése elkezdődött, amikor az építőmester Németországból visszajött, elkezdődött egy furcsa levelezés. Folyamatosan azzal hitegetett minket, engem, a polgármestert és az építés vezetőjét, hogy abban a percben, amikor a pénz felét megkapja, megérkezik és folytatja a munkát. A munkadíjat átutaltam neki, másnap érkezett egy e-mail, amiben elállt az aláírt szerződéstől arra hivatkozva, hogy a helyszín nem megfelelően előkészített. Egy nemzetközi orgonaszakértő megvizsgálta és azt mondta, tökéletesen alkalmas a helyszín. Ügyvédet kerestem, ő megerősítette, hogy én betartottam a szerződés minden feltételét.

Majd újabb fordulat, Varnus Xavér kedden levelet kapott az orgonaépítő mestertől, aki arra szerződött, hogy Németországból Mezőlakra szállítsa, felépítse és behangolja a nagy koncertorgonát: "Személyes tanácsadóm meggyőzött. Holnapi napon el tudom kezdeni a munkát, és a szerződés szerint április 30-ra kész lesz.” A mester megérkezett Mezőlakra, elkezdődött a nagy munka.

Három koncert lesz, május 14- én, 21-én és 28-án. Az utóbbi jótékonysági, a pápakovácsi orgona javára. A Kovácsi-Fal Kft. vezetője, Nagy Szabolcs megkérdezte az orgonaművésztől, segítene-e a rossz állapotban lévő orgona helyrehozatalában. Eredetileg úgy tervezték, hogy a pápakovácsi templomban lesz a koncert, de mivel azt az orgonát fel kell újítani, elhatározták, hogy Mezőlakon, annak teljes bevételét Varnus Xavér a pápakovácsi orgona javára adja. Ha eljön a közönség, meg tudom mutatni, hogy ezt a csodálatos épületet a pápakovácsi cégnek és a vezetőjének köszönhetem, tette hozzá.

Fotós: Nagy Lajos

A jövő évtől Varnus Xavér két és fél hónapos Bach-Shakespeare fesztivált tervez, március 21-étől, Bach születésnapjától kezdve, a koncertek vasárnaponként délután három órakor lesznek. Már jelentkeznek a barátai, zenészek, színészek, sőt, a képzőművészetet, a vizuális művészetet is szeretné bekapcsolni. Barátainak felajánlotta, hogy a koncerttermet év közben használhatják mesterkurzusra, fesztiválra. Karácsony előtt pedig csak a mezőlakiaknak ad koncertet Varnus Xavér, az idei programra már leszerződtette a Zalaegerszegi Vegyeskart. A templomba 240 hallgató fér, a templomtér 140 négyzetméter, a karzat annak egyharmada.

– Szeretném, ha a megnyitón Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott elnök-püspöke mondana pár szót arról, hogy ez a templom sok évtizeden át Isten szavát közvetítette, most pedig Isten zenéjét. Elhatároztam, hogy a hajdanvolt templomból átalakított koncerttermet szeretett öcsém, néhai Varnus Ádám áldott emlékének szentelem majd, róla nevezem el. Végtelenül tehetséges ember volt, a zene rajongója, minden koncertemen ott ült, minden felvételt meghallgatott. Amikor 2013-ban apa összeesett és sztrókot kapott, nagyon közel kerültünk egymáshoz. Negyvenöt évesen, váratlanul halt meg, valahányszor felcsendül az orgona, kicsit olyan, mintha itt lenne, ő beszélne.