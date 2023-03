Honnan jött a Balaton-trilógia ötlete? Az, hogy Adorján Máté és Lendvay Laura kalandjaiból könyv legyen?

– Egy gyerekkori élmény kapcsán. Szüleim egy szocialista nagyvállalatnál dolgoztak, Zánkán volt a cégnek egy üdülője, és minden nyáron ott nyaraltunk. A szomszédban volt a zánkai úttörőtábor, az úttörőváros. Mindig vágyakozva néztem, hogy egyszer ott lehessek a piros nyakkendős úttörők között. Aztán sikerült: 1979 a Nemzetközi Gyermekév volt, és eljutottam Zánkára. Ekkor játszódik a regény is, ennyiben az önéletrajzi fogantatás. Megnyertem a megyei Kazinczy-versenyt, és akkor két hétig többek között a televízióból is ismert Csonka Pici volt a szobatársam, aki meg a budapesti versenyt nyerte meg. Akkor jöttek gyerekek Vietnámból, Kubából, és nemcsak szocialista országokból, hanem Franciaországból, Olaszországból is, olyan helyekről, ahol elég erős kommunista vagy baloldali pártok voltak. Akkor jutott eszembe az ötlet, hogy ha egy külföldi gyerek innen eltűnne, mekkora ribillió volna. A tábor után, még azon a nyáron nekiláttam megírni. Tizenhárom éves voltam, olyan ötven oldalig tartott a lelkesedés, aztán elfogyott. Egy gyerek nem képes egy regényt végigélni, majd egyetemista koromban jutott eszembe újra az egész. Hogy megmaradt-e az az ötven oldal? Sajnos nem, de nagyon szívesen elolvasnám. Aztán évekkel később elkezdtem a médiában dolgozni, ami napi 14 óra munkával és nulla hétvégével járt, így amellett nagyon nehéz lett volna írni. Majd úgy alakult az életem, hogy az eredeti szakmámhoz visszatértem. Középiskolai tanár vagyok, lettek nyári szüneteim és időm is. Nekiültem, és 40 év késéssel írtam meg a történetet, a Véres Balatont.

Nagyon komoly szerzők mellett dolgozhat a kiadónál.

– Abszolút! Szó szerint világsztárok között. Azt érdemes tudni a General Press Kiadóról, hogy eddig csak amerikai és angol szerzők műveit adták ki, én voltam az első „külföldi" fecske. Bátran elküldtem nekik a kéziratot, valahogy megtetszett nekik és kiadták. Ez nekik kockázatos volt, egy teljesen ismeretlen, semmiből jött magyar szerzőnek kiadni az első regényét. Egyébként nagyon sokan dicsérték őket, hogy „végre egy magyar szerző". Amikor megláttam, hogy Jeffrey Archer, Lee Child meg Thomas Harris munkái között vannak a könyveim, az nagyon kemény volt.

Kellett-e kutatnia, hiszen a '70-es, '80-as években játszódnak a regényei. Például az utcanevek, az autók után?

– A korszakról nagyon sok mindennek utána kellett néznem. Például, hogy egy céllövöldében három lövés mennyibe került. Ugyancsak fontosak voltak az utcanevek, a budapesti közterületek változásai, de szerencsére az interneten minden fellelhető. Ugyanakkor a nyugati autók után is kutattam: mikor jött ki az a Peugeot, amelyik a főhősnek van. Sőt, a napokat is megnéztem, hogy mondjuk június 16-a szerdára esett-e abban az évben. Nagyon-nagyon komolyan vettem ezt a dolgot. Például Adorján Máté korábbi szerelme a Képzőművészeti Főiskolára járt Franciaországban. Ott az összes tanár, akit felsorolok, mind létező tanár volt, tehát egész idáig elmentem a dologban. Rengeteg valós dolog van a krimiben.

Voltak példaképei, volt-e magyar példa ön előtt?

– Nagyon szerettem Szamos Rudolf Kántor-könyveit, mint ahogy Mattyasovszky Jenő Hód-történeteit, de Kristóf Attila regényeit szintúgy. Ők voltak a példaképek előttem. Most írom a Balaton-könyvek előzményét, ami így a negyedik lesz. Ott például van egy fejezet, ami kifejezetten Mattyasovszky Jenő hangulatú. Szándékosan, hiszen tisztelgés a nagy előd előtt. De megkerülhetetlenek a Bujtor-, azaz az Ötvös Csöpi-filmek, a Pogány Madonna és a többiek. Igaz, a Pogány Madonna inkább vígjáték, a Balaton-krimik azért véresebbek.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Az előzmény regény mellett van arra esély, hogy folytatódik a Balaton-krimi?

– Két kiváló irodalmár barátom, Dezső András és Nyári Krisztián is megkérdezte tőlem, hogy miért nem írom meg azt a részt, ami 1990-ben játszódik? A rendszerváltáskor, vagy a taxisblokád körül. Meg lehetne csinálni: Adorján Máté belép az MDF-be, és helyettes államtitkár lesz a minisztériumban. Bogdán főhadnagy leszerel, és őrző-védő kft.-t alakít, vagy magánnyomozó lesz. Lenne benne lehetőség, nyitva hagyom ezt az utat is, ám most arra gondoltam, hogy ez egy trilógia, és már így is tetralógia lett belőle a készülő nulladik rész miatt. Nagyon örülök, hogy ennyire sikeres ez a regényciklus, de most valami nagyon mást szeretnék írni. Aztán lehet, hogy visszatérünk még ehhez.

A Balaton-trilógia rajongói azt találgatják, hogy lesz-e film a regényekből.

– Fantasztikus érzés, hogy nagyon komoly igény van rá. Nagyon sokan írtak ennek kapcsán, sőt, színész barátaim mondták, hogy úgy van megírva, hogy filmre kívánkozik. A rajongók már azt is kitalálták, hogy kikre osztanák a legfőbb szerepeket. Bízom abban, hogy lesz filmes megkeresés, akár film, akár sorozat kapcsán.