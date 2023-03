„A Tóték nem róluk szól, vagy nemcsak róluk, sőt, talán egészen másról, de én írás közben mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványban fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket" – írja Örkény a Tóték előszavában. Ez volt az a gondolat, mely az inspirációt adta Szabó Szilárdnak, a darab rendezőjének, hogy színpadra vigye a klasszikust. A főszereplő Tót Lajos szimbólum lett az 1960-70-es évek Magyarországán, annak a kisembernek a jelképe, aki igyekszik kiszolgálni a hatalom irracionális működését, míg végül, eljutva a végső pontig, nem bírja tovább, és minden józan belátásnak ellentmondva fellázad. Szabó Szilárd bátran nyúlt Örkény művéhez, hiszen a jelenkor igényeinek megfelelően feszesebbre fűzte a darabot, kihagyott szereplőket, ám ez semmit nem von le a mű élvezeti értékéből. Sőt! Remek színészi alakítások, a drámához jól illeszkedő zene és vizuális élmény: nem csoda, hogy már két telt házas előadást is tartottak.

– Több évvel ezelőtt felvetődött már, hogy megrendezem a Tótékat, csak nem akartam megcsinálni, aztán a Levél a nézőhöz adott inspirációt ahhoz, hogy leüljek, és újra elolvassam, onnantól kezdve pedig a kép, a szereposztás összeállt a fejemben – mesélte a rendező. – Olyan szempontból hálás ez a mű, hogy sok mindent meg lehet mutatni benne, hiszen humoros, tragikomikus, realista vagy épp szürrealista helyzetek jellemzik. Olyan emberi jellemek vannak benne, melyekkel nap mint nap szembesülünk. Tipikus példája annak, hogy nem minden az, aminek látszik, az emberek sem olyanok, amilyennek láttatni akarják magukat.

Fotós: Haraszti Gábor/Napló

Szabó Szilárd elmondta, sokat „húzott” az eredetiből, így nagyjából másfél óra a játékidő, a szűk tér pedig még hozzátesz az élményhez. A darab rendezője örömmel újságolta, hogy nagy az érdeklődés az előadás iránt, telt ház előtt játsszák, és több iskola is bejelentkezett már. A darabot Szabó Szilárd, Nagy Imre, Reményi Réka, Szabó Erika, Sz. Juhász Klára, László Katalin, Firtl Martin, Bolla Kata és Molnár Csaba játssza, a technikai hátteret Szalai Bianka biztosítja.