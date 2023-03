A nagy érdeklődésre tekintettel, március 19-én dupla bemutató során, 15 és 18 órától láthatja a közönség a társulat újabb gyermekelőadását, A Mézga család című kultikus mesejátékot. Az előadásban Paula szerepét Módri Györgyi jeleníti meg a színpadon, Kőrösi Csaba játssza a férjét, Gézát, Hirschl Laura lesz a lányuk, Kriszta, Győry Zsombor és Tar Benedek – váltott szereposztásban – Aladárként lép színre. Kulcsár-Székely Attila és Cservenák Vilmos alakítja a házsártos szomszédot, Keller Márton a család okos kutyáját, Szederjesi Teodóra a fekete macskát. Máté P. Gábor igyekszik megoldani gondjaikat utópisztikus módszereket küldve, ő képviseli a sci-fi szálat. S szárnyalhat a kedv, mint a kacsamadár, ahogy a tévés rajzfilmsorozat főcímdalából még sokak fülében cseng a híres sor.

A Mézga család című előadásban az anyát alakító Módri Györgyi örül, hogy így nosztalgiázhat, szerinte mulatságos lesz a darab minden generációnak, a mai gyerekek éppúgy élvezhetik, mint szüleik, nagyszüleik annak idején. Korábban ő is figyelemmel követte a rajzfilmsorozatot, most a szerepe miatt újra megnézte a részeit, hogy a megrajzolt figurát valósághűen tudjam megeleveníteni a színpadon. A nézők közül többen jelezték a színészeknek, hogy hasonlóképp felkészülnek a bemutatóra, felelevenítették a Mézga-történettel kapcsolatos emlékeiket. Kedves humora ma is hat, ezúttal pedig bábjáték is szerepet kap benne.