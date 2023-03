A tapolcai tanárnő a projekt olaszországi partnerénél vendégeskedett a [email protected] pályázat további négy országból érkezett partnereivel együtt, bemutatva az oktatási innovációs applikációt, amely a geoparkok adottságainak, geomorfológiájának, flórájának, faunájának, ásványainak és gasztronómiájának élményszerű bemutatását, valamint az oktatási anyag jobb megértését és bevésődését segíti. Tanítási óravázlatokat és interaktív feladatokat tartalmaz.

– Az öt ország pedagógusai, szakemberei hasznos munkát végeztek. A mobiltelefonnal működő szerkezetet a tanítási órákon is jól tudjuk hasznosítani. Több nyelven mutatja be a nemzeti parkok látványosságait, geohelyszíneit. Nagy segítséget ad ahhoz, hogy a diákokhoz közelebb kerüljenek a geoparkok, és felkeltsük érdeklődésüket, hogy személyesen is felkeressék a helyszíneket. Megtisztelő volt, hogy az applikáció hasznosításáról iskolánk pedagógusa tarthatott tájékoztatót – mondta Vellai László igazgatóhelyettes. Hozzátette, hogy az iskola új projektje keretében az intézmény 12 diákja utazik húsvétkor Bécsbe háromhetes informatikai és vendéglátás-gyakorlatra.

Mészárosné Hardi Ágnes elmondta, hogy az előadás során bemutatta az iskolát, szólt arról, hogy március 15-én Magyarország éppen ünnepel. – A közönség körében legnagyobb sikert az iskola filmen való bemutatása aratta. Jelen voltak a palermói elöljárók, tanárok, diákok, professzorok. Tájékoztatót kaptak a projekt menetéről, arról, hogy milyen mobilitásokon vettünk részt a megvalósulása érdekében. Kiderült, hogy milyen technikával készültek a felvételek, miből állt össze az applikáció. Nekünk, pedagógusoknak el kellett mondanunk, hogy nálunk milyen szerepet kap a VR az oktatásban. Sok mindenről én nem tudtam még beszámolni ezen a téren, a mi iskolánkban ez az első kezdeményezés a VR oktatási felhasználása felé. Kollégáink a közelmúltban ugyan Portugáliában már kipróbálhatták és tanulták az oktatását, és az Országos Digitális Témahéthez kapcsolódva a diákoknak is bemutatjuk az elkészült terméket.

Az iskolában a szakképzés részéről a rendészet, épületgépészet, turizmus tárgyak jelezték, hogy szeretnének VR tananyaggal is részt venni az oktatásban, képzésben. Létezik már tananyag biológiából és földrajzból például a városok bemutatása terén. De vannak elérhető külföldi tananyagok is, amelyeket elkérünk a külföldi partnerektől – mondta a tanárnő.