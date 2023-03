– Kovács Áronnal egy Máté Péter-emlékesten ismerkedtünk össze évekkel ezelőtt. Ő volt a műsorvezető, én ott szintén homokanimációt mutattam be. Megtetszett neki ez a technika, a kivetítőn élőben változó ábrák, amik így egymásba kapaszkodó gondolatsorokat jelenítenek meg. Beszélgettünk erről és már akkor felvetődött az együttműködés, a közös munka lehetősége. Ez most valósult meg. Áron felhívott, majd elküldte a Lennél című számot. Annyira megihletett, hogy még aznap éjjel összeállítottam a homokképsorozatot hozzá – mondta el Papp Norbert festőművész, aki Cseszneken és Győrben egyaránt otthon érzi magát, mindkét településen alkot. Azért is szívesen vállalta a feladatot, mert Áront a személyes élete ösztönözte a szám megírására, a dalszerzésre: nem a szereplés volt vele a célja, lánykérésnek szánta, a párjának, mert olyan szakaszba ért az élete, hogy érzéseit fontosnak tartotta így is kifejezni.

Papp Norbert festőművész homokanimáció közben

Forrás: családi

"...felhőt hozok, puha párnát, belebújnánk ketten..." – énekli Kovács Áron a Lennél című dalban. A refrén pedig úgy szól: "Mondd, leélnéd-e mellettem az életedet? / Lennél, ki a nehéz napomon könnyen szeret?" Az énekes és a festőművész ennek kapcsán megegyeztek abban, hogy nem a szöveget szó szerint követve illusztrálja a sorokat a homokanimáció, hanem az általa keltett érzéseket igyekszik megjeleníteni. A szám a szerelemről szól, amely levelekként körbeölel minket, szárnyalva égig emel, szélfútta hajunkat összeszövi, miközben hangulathullámokkal belenövünk egymás világába. Norbert rajzai ezt érzékeltetik, azt, ahogy emelkedett lelkiállapotunkban kitágul körülöttünk a tér és összeolvadunk egymás elfogadásában. Az egymásra találás dallamának mintegy megágyaz ezzel a vizualitással, a szöveg, a zene és a képi világ összhangba kerül, és a homokrajzsorozat végén a spirálforma a végtelent jelképezi.

A festőművész már rajzolt így élőben komolyzenei koncerteken, ami ezúttal nehezítette és egyben izgalmassá tette dolgát, az az időkorlát. A háromperces határidőt pontosan kellett tartania, a szám versszakait, ritmusát követve, ezért ezt gyakorolta. Jól sikerült, ezt az is mutatja, hogy A Dal tehetségkutató műsorban, ahol szakmai zsűri választja ki idén is a legjobb magyar slágert, Kovács Áron és a Lennél továbbjutott a válogatóból, április 15-én a középdöntőben újra előadják.