A komplex természettudományos országos csapatversenyt harmadik alkalommal rendezték meg. A megmérettetés elegyíti a természettudományokat, azaz jelenségeket kémiai, fizikai, biológiai szempontokból is vizsgál, kitér földrajzi ismeretekre is – és általában nem tantárgyi tudást, hanem a természet, környezetünk értő ismeretét tűzi zászlajára. A versenyre elsősorban vidéki iskolák 7-8. osztályos tanulóiból álló csapatait várták, akik életében a részvétel talán fontosabb, mint a nagyobb, budapesti iskolák diákjai számára. Két napon keresztül 14, négyfős csapat vendégeskedett Pápán, azért itt, mert a tavalyi versenyt a Pápai Észkerék Egyesület nyerte, így övék lett a rendezés joga. A két házigazda pápai csapat mellett többek között Veszprémből, Balatonlelléről, Hódmezővásárhelyről, Székesfehérvárról, Szolnokról sőt még Nagyváradról is érkeztek versenyzők.

A csoportoknak először egy rövid, kreatív videófilmet kellett készíteniük, melyben minden csapatnak két repülőtéren található tárgy életciklusát kellett elemezni. A zsűri értékelése után a csapatok először az alapanyagok, újrahasznosítás, körforgás témakörökben kaptak kérdéseket, amiket a gyerekeknek okostelefonjuk és internetes források segítségével kellett feldolgozniuk, majd egy, a témához kapcsolódó kérdéssort kellett kitölteniük. Ezt követően a tanulók egy izgalmas kvízjátékban csaptak össze, majd az ügyességüket tették próbára: ezt a fordulót az nyerte, aki a legtöbb szöget tudta egyensúlyozni. Végül pedig egy információcsepegtetős kvízzel tesztelték a versenyzők tudását.

A versenyből végül a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola Kacsacsőrű emlősök nevű csapata került ki győztesen (a csapat tagjai: Fujt Levente (7. b), Tóth Rebeka (7. b), Kósa Kristóf (8. a) és Varga Dóra (8. a), felkészítő tanáraik Nagyné Czaun Marianna és Zsámár Gyöngyi), ezzel elnyerve a kétnapos tanulmányi kirándulás fődíjat, és a 2024-es Vándorkupa rendezésének jogát. A csapat valamennyi tagja egyéves előfizetést kapott a National Geographic újságra. A verseny résztvevői a két nap alatt kikapcsolódásképpen megtekintették a Petőfi-kiállítást, látogatást tettek a Pannonia Reformata Múzeumban, ahol egyebek között a világviszonylatban egyedülálló óegyiptomi koporsót is szemügyre vették, emellett volt táncház robotika, 3D nyomtatás és bábozda.