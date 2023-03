Palkovics László, a Széchenyi István Egyetem kuratóriumi elnöke kifejtette, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021-ben és 2022-ben 60 millió forinttal támogatta a kiállításokat. Bóka István polgármester hangsúlyozta, a kultúra és a sport olyan területek, melyekért igazán érdemes élni. Ezek mozgatják meg az emberek szívét, nem véletlen, hogy a város kiemelten kezeli a kulturális és sportfejlesztéseket.

– Számunkra is nagyon fontos, hogy Norvégia hozzájárulhatott e csodálatos épület felújításához, ahol bemutatják a zsidóság örökségét, kultúráját, közölte Trine Skymoen, Norvégia magyarországi nagykövete. Yaacov Hadas-Handelsman, Izrael magyarországi nagykövete kiemelte, Magyarország mindig sporthatalom volt, ma is az, melyhez a zsidók – miként a tudományhoz és más területekhez is – nagyon sokat hozzátettek. Őket, eredményeiket nagyon fontos bemutatni, mondta.

Olti Ferenc, a Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány elnöke kiemelte, a technikának köszönhetően a tárlat a világon bárhol megtekinthető, érdeklődnek iránta Kínából is. A sportot bemutató kiállítás 20 millió forintba került, tartalomfejlesztésre eddig 100 milliót költöttek. Az új tartalomfejlesztéssel most már több mint 400 világhírű tudós, művész és sportember élete ismerhető meg a balatonfüredi kiállításokon. Néhány név a tárlatból: Polgár Judit, Székely Éva, Vitray Tamás, Hajós Alfréd, Petschauer Attila. A kiállításokon a tudósokat bemutató rész a magyar és az angol mellett héberül is látható.