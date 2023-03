Az Utolsó helyetti pillanat – radikális válságkezelés című kiállítás két helyszínen nyílt meg, de egy egységnek tekinthető a kurátoroknak – Áfrány Gábornak, a Művészetek Háza Veszprém munkatársának és a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér szakembereinek, Kispál Attilának és Kispál Ágnes Evelinnek – köszönhetően. A csoportos tárlat mindkét helyszínén öt-öt művész állított ki: Sepsiszentgyörgyön Dezső Tamás, Farkas Imre, Gerhes Gábor, Martin Henrik és Süveges Rita, míg a veszprémi Csikász Galériában Daczó Enikő, Koter Vilmos, Ördög-Gyárfás Ágota, Váncsa Domokos és Vetró Bodoni Barnabás művei láthatók. Az egy időben tartott megnyitón videókapcsolatnak köszönhetően a több mint 800 kilométeres távolság ellenére is mindkét helyszínen követhették, mi történik a másik kiállítótérben.

A kiállítást Nemes Z. Márió költő, esztéta nyitotta meg Veszprémből. Arról beszélt, mit jelent a válság és a válságkezelés fogalma, és a kortárs művészet hogyan dolgozhatja fel ezt a témát. Leszögezte, a válság elsősorban igazgatáselméleti fogalom, míg a válságkezelés egy olyan pillanat, amikor a társadalom és a döntéshozók felismerték a döntés szükségességét, ugyanakkor eredményei még nem látszódnak. Az ökológiai válság kapcsán elmondta, a legnagyobb nehézsége, hogy az emberiség nincs vele szinkronban: azok az információk, amelyek ma rendelkezésre állnak, csak egy korábbi állapotot mutatnak be, emiatt a válság megértése is nehézséget jelent. Úgy vélte, a művészet többféleképpen is reagálhat a klímaválságra: jóslatokat tehet arról, hogy mi következik a jövőben – ezt teszi a sci-fi –, a másik lehetőség, hogy úgynevezett posztumusz művészet jön létre, ilyenkor a kortárs művészet „emlékműállítást" végez a jelenről a későbbi korban élőknek.