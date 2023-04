Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik a magyar költészet napját. Ebből az alkalomból országszerte minden évben megemlékeznek a magyar irodalom nagyjairól, többek között Márai Sándorról, aki szintén ezen a napon született.

Fotós: Haraszti Gábor

– A könyvtárba érkezőket már a bejáratnál a hangszórókon keresztül megzenésített versek fogadják, ezen kívül a kihelyezett dobozból is bárki választhat egy művet – mesélte Polovitzerné Antal Mónika, szakmai vezető. – A lépcsőnket is feldíszítettük, lényegében egy verslépcső fogadja a látogatókat, ahol nyolc ismert poétánk legismertebb sorait olvashatják az erre járók. A Vigyél haza egy verset nevet viselő kezdeményezés keretében 11 helyszínre vittünk ki 100 darabból álló verses dobozokat. Ezeket kollégáim két hét alatt készítették el, feltekercselték, díszes szalaggal kötötték át a papírokat, melyeken magyar költők ismert és kevésbé ismert művei mellett kortárs poéták alkotásai is szerepelnek. Azokat a cégeket, intézményeket kerestük fel, melyek már tavaly is népszerűek voltak, de vannak új helyszínek, és két ételkiszállító céggel is megállapodtunk, így a pápai lakosok rendelésük mellé verset „fogyaszthatnak”. A visszajelzések nagyon pozitívak, mindenki örömmel választott verset, amit, bízom benne, hogy otthon, nyugodt körülmények között is elolvas, ezáltal közelebb kerülve a magyar költészethez.

Fotós: Haraszti Gábor

Ugyancsak a magyar költészet napja alkalmából három alkalommal is verses-zenés percek várták a járókelőket Vers neked címmel, melynek keretében általános és középiskolás diákok szavaltak és énekeltek megzenésített verset.

Fotós: Haraszti Gábor

– A Barát utcai idősek otthonában és a Fogyatékosok Nappali Intézményében az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola három diákja, Kőhegyi Kamilla, Kádár Kornélia Boglárka és Bors Lizett, a Kossuth utcán az Acsády tanulója, Borbély Bence, valamint a Vajda Márta iskola diákja, Csikó Richárd szavalt – tájékoztatott a szakmai vezető, aki hozzátette, a könyvtárba betérve kávéházi környezetbe csöppenhet a látogató, ahol egy-egy asztalnál jól ismert magyar költők várják a játékot kedvelő érdeklődőket.