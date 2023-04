– Amikor évente együtt adunk műsort, több csoportot hívunk meg és így állítunk színpadra sváb dalcsokrokat, táncokat. Ez nagyobb közönséget vonz, a környékbeliek is eljönnek eseményünkre. Idén is telt ház fogadta a fellépőket, akik leginkább a találkozási lehetőségnek örültek, az énekléseket követő beszélgetéseknek. Német zenei hagyományaink dallamai tele vannak érzelmekkel, a tartalmuk, a szövegük segíti azok megélését, kifejezését, hasonlóképp, ahogy a magyar népdalok. Egyénként a rendezvényeink végén mi is magyarul szoktunk nótázni – mondta el Simonné Rummel Erzsébet, a Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki együtt énekel az Edelweiß dalkörhöz tartozókkal. Akárcsak Farkas István. Neki ez kikapcsolódást, felüdülést jelent, szívesen megmutatja ilyen módon is sváb tradícióik értékeit mindazoknak, akik kevésbé ismerik azokat.