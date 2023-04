Az érdeklődők a Zrínyi utca 17-es ház mögött találkoztak március 31-én, pénteken délután, majd innen indult egy rendhagyó tárlatmegtekintés, melyen Kádár Jutka, az alkotó özvegye vezette az érdeklődőket. A Zrínyi utcai táblán elhelyezett kültéri alkotást, mely eddig nem szerepelt kiállításon, ezen a délutánon leplezte le Mike Friderika, a VEB 2023 EKF (Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa) programfejlesztési igazgatója, Kádár Jutka és Porga Gyula polgármester.

A megnyitó ezúttal jóval több volt egy szokványos kiállításmegnyitónál, mert maga a tárlat is térben jóval szerteágazóbb. Az Egyetemváros több helyszínén kiállított Kádár Tibor-alkotások bejárása, megtekintése volt az egyik cél már most, hosszú távon pedig az, hogy a helybeliek nap mint nap találkozzanak a képzőművészet városképet színesítő értékeivel. – A kultúra jó közösséget épít és kapcsolatot formál, az Open Galéria pedig közelebb hozza, mindennapjaink részéve teszi a művészetet, hogy az kikerüljön a galériákból, zárt terekből – mondta el Récsei Péter, a ProBono Veszprémért Egyesület elnöke. Porga Gyula azt hangsúlyozta, már amikor az EKF-pályázatot összeállították, próbálták megfogalmazni a kultúra közösségerősítő szerepét. – Nem véletlenül próbálkozik minden város közelebb vinni a kultúrát és a kulturált környezetet az emberekhez, ez Veszprémben most különösen fontos – mondta el a polgármester, aki köszönetet mondott a szervező egyesületnek.

Ezután Mike Friderika tolmácsolta gondolatait. Az igazgatónő szerint Veszprém valamennyi városrészét be kívánják vonni az EKF-programokba, ehhez jó ötletek fogalmazódtak meg. Kiemelte a város kulturális intézményeinek munkáját, melyben folyamatosan küzdenek különböző rendezvényeikkel azért, hogy akik nem érezték eddig közel magukat a művészetekhez, mostantól ők is nap mint nap találkozzanak vele. – Abban a reményben is született meg ez a projekt, hogy Kádár Tibor absztrakt alkotásainak helyét később más alkotók és műveik vegyék át. Apró, de igen fontos kiegészítés mindez az EKF-projekthez – mondta el.