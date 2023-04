Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója a sajtótájékoztatón az új, most átadott technológiáról részletesebben is beszélt. A lényege az, hogy rádióhullámos jelet használ arra, hogy különböző tárgyakat azonosítson. Ez a technika lehetővé teszi, hogy az olvasók az általuk kikölcsönzött könyveket bármelyik napon, a nap bármely szakában visszahozhassák. De nem csak a bibliobox használatát jelentették be, hanem az EKF támogatásával megvalósuló Kaland(könyv)tár projekt első állomását is. Az említett vállalkozás két lábon áll: egyrészt egy "könyvtári zsákbamacska" játékból, másrészt várostörténeti sematikus séták indulnak. Hangsúlyozta, a meghirdett újdonságokkal is szeretnének minél több fiatalt becsábítani a könyvtárba.

Halmay Gábor, a Közjóléti Bizottság elnöke szerint szimbolikus nap április 14-e, hiszen a könyvtárosok világnapját ünnepeljük most úgy, hogy együtt vannak az ott dolgozó munkatársak, a fenntartó és a felhasználók. Az önkormányzati képviselő olvasásra biztatta a fiatalokat, a könyv által teremtett utánozhatatlan világ megismerésére.

Szóllás Péter, a Kulturális Innovációs Minisztérium Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője az eseményen az innováció és a fejlesztés fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen a könyvtári szolgáltatások fejlesztése kulcsfontosságú, mert egy intézmény csak így tud megfelelni a használók igényeinek. A most átadott automata nem ismeretlen, évek óta segíti a könyvtárba járókat hazánkban. A box jelentős előrelépés a szolgáltatások terén.

A sajtótájékoztatón más mellett részt vett Szűcs Etele, az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetének igazgatója és Oros Sándor, a megyei könyvtár szervezési igazgatóhelyettese is, ugyanakkor Horváth Gergő gitáros is fellépett az átadón. A megyei könyvtár a projektre 27 millió forintot nyert.