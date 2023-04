A Nők Devecserért Egyesület mellett kitettek magukért a Kastélykönyvtár és Művelődési Központ dolgozói is a húsvéti díszítésben: a várkastély előtti parkban lévő fiatal gesztenyefát öltöztették ünneplőbe, díszes tojásokkal, nyuszifigurákkal aggatták tele. A helybéliek és az átutazók örömmel tekintenek a húsvéti hangulatot árasztó, pompás fára. Idén tojáskaput is felállítottak, ezzel is növelték a pazar látványt.

Czeidli József