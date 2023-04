Az íróval Simon Judit, a könyvtár szakmai igazgatóhelyettese beszélgetett. Amint a találkozó során kiderült, az író részben saját élettapasztalataiból merített Az én hibám című kötet írása során. A mai 30-as korosztályú fiatalok életéről írva a főszereplőt egy telemarketinges cég munkavállalójaként ábrázolta a két éve megjelent kötetben. A főhős alkoholproblémákkal és kapcsolati zavarokkal küzd, vidékről kerül a nagyvárosba, albérletbe, így a ma oly aktuális társadalmi problémák sem kerülik el az életét. Talán ennek is köszönhető, hogy a népszerű kötet első kiadása már nem kapható, napok alatt elkapkodták a vásárlók. Szarka Károly tervei szerint a jövőben akár szociográfiát vagy útikönyvet is ír, hiszen rengeteget utazik, kíváncsi a vidéki életre, de nyitott a határon túli barangolásokra is.

Szarka Károly úgy véli, hogy a könyvírásnak terápiás jellege is van, főként, hogy szinte minden első kötetes szerző szeretne beleírni a regénybe mindent, amit csak lehet – saját magáról. A korábban újságírással, útinaplók készítésével, blogolással foglalkozó szerző érzése szerint későn érő típus, sokáig nem gondolt a regényírásra. Egy idő után azonban elérkezettnek látta az időt, hogy egy regénnyel rukkoljon elő. A kötet jó fogadtatásban részesült az olvasók és a kritikusok részéről is, és szerző szintén elégedett.

A könyvtárban legközelebb május 30-án lesz író-olvasó találkozó. Akkor Havasi Júlia, Cser Kovács Ágnes és Szeifert Natália írók lesznek a vendégek, akik a nők mai helyzetéről beszélgetnek.