A felavatott és átadott intézmény bejárásán Somosi Rita és Rényi András művészettörténészek, kurátorok tárlatvezetésével tekintették meg a vendégek azt a fotó- és képzőművészeti kiállítást, melyet Nemes Judit és Szöllősi Nagy András műgyűjtők párizsi gyűjteményükből, a Franciaországban alkotó hazai művészek festményeiből, fotóiból, szobraiból és tusrajzaiból állítottak össze. A Modern Műtár létrehozása a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósult meg. Bóka István polgármester, Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntő gondolatai után Geskó Judit művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum munkatársa nyitotta meg a kiállítást.

A polgármester egy hosszú folyamat végéről és egy újabb kezdetéről beszélt, utalva arra a véletlen momentumra, amikor megismerkedett Szőlősi-Nagy Andrással, később feleségével, Nemes Judittal. Belevágtak az ötlet megvalósításába, melyet szerinte igen érdemes volt összehozni. Kiváló együttműködésről beszélt Bóka István, sok segítőről, támogatóról, külön kiemelve Geskó Judit szerepét, akit a Vaszary Galéria szíve-lelke, majd megköszönte a miniszter segítségét a támogatások megszerzéséhez. – Sokat küzdöttünk, de megérte, Balatonfüred, a Balaton, Magyarország és Európa számára egyedülálló csoda jött létre. Kívánom, az összes balatonfüredi gyerek, polgár, üdülőtulajdonos és vendég tekintse meg ezt a kiállítást. Megéri – zárta gondolatait Bóka István.

Kontrát Károly a nagyszerűen együttműködő füredi csapatot dicsérte. – A számtalan megvalósított projekteket tekintve nehezen találok szavakat, de most egy lenyűgöző kincs került Füredre. A tárlat olyan élményeket ad, melyeket mindig öröm felidézni, újra átélni. Gratulált a polgármesternek és minden, a szervezésben-megvalósításban résztvevőnek.

Az EU-nak mindig törekvése volt valami többet adni a kultúra közösségteremtő erejére építve a kulturális fővárosok térségének és a jövőnek a jó hangulatú fesztiválok sorozatánál – hangsúlyozta Navracsics Tibor, elmondva, a kultúra egy térség összetartozásának, közösségek kohéziójának egyik motorja. – Amikor Veszprém elnyerte az EKF-címet, fontos volt a projektbe bevonni a Bakony–Balaton térségét is, melyben Füred kitüntetett helyen szerepel, imponáló fejlődése-szépülése időbeli hidat teremt a 200 évvel ezelőtti és a mai város között. A Balaton keleti medencéjének határozott karaktert adó kezdeményezéseknek az egész országra, egész Európára kisugárzó hatása van. Örökségünket nem múzeumokba zárva, hanem kinyitva a jövő felé megtaláljuk az európai létben magyarságunkat, magyarságunkban az európaiságunkat, de azt is, mitől maradunk európaiságunkban is magyarok – mutatott rá a miniszter.

Geskó Judit szerint a gyűjtemény darabjai letisztult, absztrakt formában illusztrálják az emberi percepciót és képzeletet a kitűnő kurátorok által rendezett termekben. A gyűjtőkről szólva a művészettörténész elmondta, magaskultúrát csempésztek gyűjteményükkel a csinos strandpapucsok mellé, hogy ilyen volumenű kiállításra ne csak Európa nagyvárosaiban, de a Balaton-parton is lehetőség nyíljon. – A szépség érzete minden korszakban, országban egyforma, a művészeti ágak képesek széttörni a konvenció rabságát bárhol a világon, ez az emberi-művészi lángelme legnemesebb természete. Szinte ösztönösen kötötték most össze a létrehozók a reformkori és kiegyezéskori hagyományt a mai globális értékekkel, de a művészetben létezik erre képes kapocs – mondta el a művészettörténész.