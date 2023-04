Ismét ,,alkonyattól pirkad", azaz, kezdődik a VEN: április 24-től egészen április 29-ig tart majd. Négy csapat küzd idén is a diákrektori címért, amelyek az elmúlt hónapokban már lázasan készülődtek az eseményre, ugyanis különböző kihívások, feladatok és szereplések várnak majd a kihívókra. Ezen a héten a Pannon Egyetem rektora átadja a rektori széket annak az ügyes VEN-csapatnak, amelyet végül megválasztanak győztesnek.

Két jelölttel, ToMarióval és LuiJimmyvel visszalátogatnak a retró Mario Bros játék világába, ahol a gombás pillanatok akadályaival és a két csöves jelölt ugrálásával szebbé teszik a VEN-t. ,,A VEN kooperatív szórakozási lehetőség, tehát buzdítunk mindenkit, hogy öregbítse a 30. VEN 54 éves hagyományait és csapassa velünk! Dupla jelölt, dupla élvezet" –írják.

Az AirVEN csapata a repülés és levegő tematikáját dolgozta fel, így szettük és jelöltjük is igazán ,,kapitányos". A diákrektori jelölt, Reptyi Matykopter lélegzetelállító, kalandokkal és eszméletlen bulikkal megtöltött utazásra kalauzol el bennünket. ,,Higgyétek el nem beszélek a levegőbe, amikor azt mondom: felhőtlen szórakozásban lesz részetek! Garantáljuk, hogy csapatunk a levegőbe emeli majd a hangulatot, igyekszünk nyomot hagyni a radaron! Hódítsuk meg együtt Veszprém légterét. Öveket becsatolni, felszálláshoz felkészülni…"

A HollyVEN a hollywoodi filmek világába repít minket, ahol mi magunk is sztárokká válhatunk. ,,Ismét nagyot alkot HollyVEN: egy új film van kilátásban. Mil Imann ezúttal is egy fergeteges romantikus vígjátékkal készül, olyan világsztárral a főszerepben, mint Denzel Jameson. Azonban egy új színésznő is felüti a fejét, akiről még nem hallottunk, Becky MacVENzie. A mesterhármas igazi kalandok elé néz ebben a félévben! Készítsétek be a popcornjaitokat, mert itt mindenki el fogja dobni az agyát!" – ajánlja magát a csapat.

A rémisztő, horror témát a VENferno szállítja majd az idei VEN-re, előre izgulunk, hogy felismerjük-e majd az összes horrorutalást a fesztivál alatt, hiszen már a bemutatkozásukban is akadt jó néhány: ,,Mostanában úgy érzed, hogy eltemet a teher, és a ZH-k záporai úgy nyilallnak beléd akár kés a hátadba? Minden barátod a vizsgaidőszakban falfehér zombivá változott, és nincs, aki visszafordítsa őket? Tanáraid esténként furcsa üzenetekkel zaklatnak telefonon, hogy írd meg a beadandóid? Ha akarsz játszani egy játékot (és hidd el, hogy akarsz), most elmondjuk neked a szabályokat, hogyan is éld túl az egyetem szörnyűségeit, és ha kell, még a sírból is visszatérünk, hogy bebizonyítsuk, magával az ördöggel kötöttünk alkut egy hátborzongatóan remek VEN érdekében.."

Programbontás – Valeo Nagyszínpad

Ütős lineup-pal készül az idei VEN, érdemes hamar bérletet váltani, hiszen a jubileumi alkalomhoz ünnepi fellépők dukálnak.

A hétfői hagyományos éjféli Dörgedelem után indul a fesztivál, amelyet kedden a városi bevonulás követ.

Csütörtökön pedig már rögtön a WellHellóval és Valmarral találkozhatunk az egyetem felső kampuszán.

Péteken Majka és a 4S Street koncertjein tombolhatunk majd.

Szombaton Azariah és a Kelemen Kabátban is ellátogat hozzánk.

Majd a zárónapon, vasárnap a Kowalsky meg a Vega és az Anna and the Barbies fokozza a hangulatot.

Az éjszakába nyúló bulikon pedig találkozhatunk majd Pixával, a Klasszerda retró fellépőivel, ellátogat a fesztiválra a Truesounds, a Shake It vagy Willcox is.

Ilyen volt a tavalyi VEN

