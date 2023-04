A magyar film napját 2018-tól ünneplik meg április 30-án annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást. Ebből az alkalomból többek között filmszínházak, kulturális intézmények minden évben vetítésekkel, találkozókkal, szakmai beszélgetésekkel tisztelegnek a magyar film nagy korszakai, valamint azon kiemelkedő tehetségű filmalkotók előtt, akik hazai vagy külföldi pályájuk során világhírűvé tették a magyar filmet. Pápán a filmünnep április 28-án, pénteken a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban indul, ahol közönségtalálkozóval egybekötött vetítésre várják a diákokat.

– Az intézményben Szelestey Bianka író-rendező Hajszálrepedés című rövidfilmjét vetítjük, mely a 75. Cannes-i Filmfesztivál La Cinef nevű programjában is helyet kapott. Nagy örömünkre az alkotás rendezője és Füzesi Tamás operatőr is ellátogat a vetítésre – tájékoztatott Cseh-Müller Orsolya művelődésszervező. – 18 órakor – immár a színházterem óriási filmvásznán – a tavalyi év egyik legjobb magyar filmjét mutatjuk be, a Larryt. A dadogós borsodi rapperről szóló nagyjátékfilmet Bernáth Szilárd rendezte, témáját tekintve hiánypótló, és okosan nyúl olyan kifejezetten érzékeny szociális problémákhoz, mint a szegregáció, a kirekesztettség vagy a családon belüli erőszak.

Április 30-án is két, időtálló klasszikus várja a közönséget.

– 16 órai kezdéssel Jankovics Marcell János vitéze lesz látható, amely bemutatásának évében a valaha tapasztalt legnagyobb közönségsikert hozta – folytatta Cseh-Müller Orsolya. – 18 órakor a Hattól Nyolcig filmklub keretében minden idők egyik legjobb magyar filmje kerül a vászonra, Az ötödik pecsét. A vetítést követően izgalmas beszélgetésre invitáljuk a közönséget, ahol a film által felvetett számos morális kérdés kerül felszínre.

A vetítésekre a belépés ingyenes.