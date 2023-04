N. Horváth Erzsébet magyartanár, író, újságíró, helytörténész, valamint az amatőr színjátszás szerelmeseként rendező is egyben, aki kifogyhatatlan energiákkal és az állandó megújulás képességével is rendelkezik. Így talán annyira nem meglepő, hogy a tavaly Sümegen bemutatott Nyughatatlan lélek című zenés darab egyfajta kezdet volt számára, és már küszöbön a folytatás. Mindez több szálon, de mégis Sümeghez, illetve a két szomszéd város kapcsolatához fűződik, amely irodalmi alapokra helyezett hídként is értelmezhető.

– Mindig is kötődtem Sümeghez. Itt kezdtem pedagógus pályámat, a Ramassetter Vince Általános Iskolában tanítottam. Ezekben az években gyakran vittem el tanítványaimat a költő szülőházából kialakított múzeumba, és beszéltem nekik arról, hogy milyen legendás barátság fűzte Kisfaludyt Tapolca költőjéhez, Batsányi Jánoshoz. A sümegi évek után szülővárosomban, Tapolcán kaptam tanári állást, majd a helyi televízió főszerkesztője lettem. 1993-ban, Batsányi születésének 230. évfordulójára az életéről játékfilmet írtam és rendeztem. A forgatás helyszíne a gyönyörű kisváros, Sümeg volt. Hálás vagyok Miklósi-Sikes Csaba akkori igazgatónak, hogy a belső felvételekhez a múzeum termeit rendelkezésünkre bocsátotta. A filmet Praznovszky Mihály, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója is látta, és azt mondta, hogy készítsek egy hasonlót Kisfaludyról. Ha film nem is, de színdarab készült közel 30 év után. Tavaly Sümeg Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulójára sokszínű programsorozatot állított össze, amelyben helyet kapott az én színdarabom is. Praznovszky Mihály miután megismerte a művet pozitívan nyilatkozott róla, és egy szívhez szóló levélben gratulált nekem, amelyre kifejezetten büszke vagyok, hiszen az ilyen visszajelzések adnak értelmet a mindennapok küzdelmeinek – hangsúlyozta N. Horváth Erzsébet.

Azt külön kiemelte, miként Tapolca és Sümeg, úgy Batsányi János és Kisfaludy Sándor is közel áll a szívéhez. A két költő barátsága pedig egészen különleges, ami nem jelentett mindig harmonikus kapcsolatot, hiszen előfordult, hogy keresztezték egymás útját, s ebből adódóan akadtak kilengések, mélypontok.

– Gyakori vendégei voltak Görög Demeter bécsi irodalmi szalonjának. Itt találkozott a sümegi költő Beethovennel is, aki a megzenésített Magyar szüretelő ének dallamvilágát felhasználva alkotta meg a „Vox humanát”, a IX. szimfóniából ismert Örömódát, amely 1985-ben az Európai Unió himnusza lett. Még további kutatást igényel, de több mint valószínű, hogy Batsányi utolsó magyarországi, tapolcai, esetleg sümegi látogatása összefügg a jó barát és Szegedy Róza esküvőjével. Mindkettőjük élete kalandregényért „kiált”. De ha csak Kisfaludyt nézem, kijelenthetem, nincs még egy olyan költője a magyar irodalomnak, akinek ennyire filmbe illő lenne az életútja. Nemesi származású, magas, délceg katonatiszt, illetve költő, olyan, akiért a nők rajongtak. Ahogy korábban Batsányi esetében történt, úgy kezdtem el kutatni Kisfaludy életét, munkásságát, és így született meg a róla szóló, Sümegen bemutatott színdarab, a Nyughatatlan lélek. Ennek a folytatása lesz a már készülőben lévő, várhatóan a jövő évben kiadandó regényem – foglalta össze N. Horváth Erzsébet.

Mint mondta, a könyv körbejárja, bemutatja a korabeli Sümeget és Kisfaludy életét. Olyan regény lesz, amelynek egyik fontos küldetése, hogy a sokáig elfeledett státuszba sorolt költő ismét a figyelem középpontjába kerüljön, és elfoglalhassa azt a helyet a magyar irodalomban, ami neki megjár.

Ha már Sümeg, akkor Ramassetter Vince kékfestő, iskolaalapító, városi tanácsnok mellett sem lehet elmenni szó nélkül. N. Horváth Erzsébet ettől a kérdéstől sem jött zavarba, s nem csak azért, mert a Ramassetter iskolában kezdte tanári pályáját. Kutatásai során rábukkant egy érdekességre, miszerint 1930-as évek elején Vázsonyi Izidor, tapolcai nyugalmazott iskolaigazgató úgy döntött, hogy Ramassetter Vincéről ír színművet, A sümegi kékfestő címmel. A mű zenéjét Domján István szerezte, aki operetteket hangszerelt, filmzenéket és dalokat is írt.

– A kékfestő életébe bepillantást engedő művet nagy sikerrel mutatták be nemcsak Tapolcán, de valószínűleg Sümegen is. A történet Badacsonyban, a Ramassetter család borospincéjében, a tapolcai „Ürgeluki” csárdában és Sümegen, a Ramassetter-házban játszódik. Sajnos, sem Tapolcán, sem Sümegen nem találtam meg a színdarab szövegkönyvét. De nem adom fel, tovább kutatok. Ha célba érek, akkor színre viszem a művet két város közös színjátszó csoportjával – tette hozzá.

Azt nyomatékkal jegyezte meg Erzsébet a beszélgetésünk végén, hogy a Nyughatatlan lélek című darabban szereplő sümegi és tapolcai színjátszók közös akaratának megfelelően együtt, egyesületi keretek között folytatják a munkát, és már a cégbírósági bejegyzés szakaszában vannak. A névválasztás szimbolikus, s ahogy az örökös megújulást, az újjászületést jelképezi a főnix madár, úgy született újjá immár sokadszor az elmúlt másfél évszázadban megint az amatőr színjátszás, amely N. Horváth Erzsébet vezetésével Főnix Színjátszó Egyesületként lép színpadra a jövőben. Óriási tervekkel, amelyekhez adott a társulat, a szorgalom, a kitartás, és nem utolsó sorban a tudásbázis.