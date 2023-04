A Posztolj verset az utcára, Veszprém! kezdeményezés résztvevőinek még az esős, borongós idő sem tudta kedvét szegni.

A népszerű kultgerilla akciót már 2016 óta rendezi meg a Pannon Irodalmi Kör Veszprémben. Eleinte csupán egyetemisták alkották a verselők táborát, azóta azonban a város lakói is csatlakoztak a kedves kezdeményezéshez.

Fotós: Horváth Virág

– Veszprémben 2016 óta töretlenül megrendezzük gerillakampányunkat, amelyet a GittEgylet indított útjára. Azóta mondhatjuk, hogy több száz városlakót fertőztünk meg versekkel, és sem a pandémia, sem a bezártság nem akadályozott meg sem minket, sem a helyieket abban, hogy vidám, szomorú, elgondolkodtató, szerelmes gondolatokat osszanak meg Veszprémben, a környéken, vagy egyébként bárhol az országban – mondták el a szervezők.

Fotós: Horváth Virág

A Kossuth utcán, a Haszkovó-lakótelepen, de még az eldugott kis utcákban is kikerültek a magyar irodalom remekei József Attilától Petőfi Sándoron át egészen a kortárs alkotókig. Találkozhattunk Géczi János, Kabai Lóránt vagy Závada Péter verseivel is ezen a napon.

A szervezők kiemelték, hogy az évről évre megrendezett akció mindenkinek szól: azoknak is, akik a mindennapjaikban is találkoznak a költészettel, és azoknak is, akiknek az életéből ez a rész kimarad. A póznákra ragasztott, vagy postaládákba dobált kultúra örömet okozhat bárkinek, aki a kezébe veszi, és talán kedvet kap a magyar költészethez az év más napjain is.