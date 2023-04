Minden eddiginél gazdagabb és színesebb programkínálattal, különleges külföldi produkciókkal, az elmúlt évad válogatott hazai előadásaival és koncertekkel vár mindenkit Veszprém legnagyobb tradícióra visszatekintő fesztiválja, a Tánc XXV. Nemzetközi Kortárs Fesztivál. Idén a szervezők köztéri és ingyenesen látogatható előadásokkal is készülnek, hogy minél több ember csatlakozhasson a táncművészethez május 15. és 21. között az Európa Kulturális Fővárosa-évadban.

Vándorfi László

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A fesztivált bemutató sajtótájékoztatón Vándorfi László, a Pannon Várszínház és a fesztivál igazgatója elmondta, immár 25 éve töretlenül, minden évben megrendezi a fesztivált. Hozzátette, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program a kezdetektől kiemelt rendezvényként tekint a fesztiválra, ennek okán a nemzetközi felhozatalt is bővítették, illetve még szerteágazóbb művészeti elemeket tudtak a programba csempészni. Az igazgató megköszönte a támogatók segítségét, kiemelte Veszprém város mindenkori önkormányzatát, a Nemzeti Kulturális Alapot, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztériumot.

Horváth Csaba, a fesztivál művészeti vezetője kiemelte, a tánc és a táncművészet nem elitista mulatság: ennek mentén alakították ki a programtáblázatot is. Az előadások egytől egyik szórakoztatóak, viccesek és látványosak, akár gyermekekkel is érdemes eljönni, hiszen páratlan családi szórakozást nyújtanak. Németh Rajmund, az EKF kulturális projektmenedzsere örömét fejezte ki, hogy a fesztivállal a kezdetektől szorosan együttműködhettek, illetve hozzátette, az EKF más programjaival is összetartó egységet alkot a Tánc fesztiválja.

Kozma András dramaturg, műfordító, tolmács a 10. Színházi Olimpia képviseletében elmondta, a fesztivál közel harminc előadása közül három bekerült a 10. Színházi Olimpia programjába is. A Francia Baro d’evel ’Là’, a belga Compagnie Belova-Iacobelli Tchaïka című előadása, valamint a sepsiszentgyörgyi M-Stúdió Lift című darabja is indul a világszínház egyik legnagyobb és legrangosabb eseményének díjaiért.

Bőséges programot kínálnak

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szabó György, a Tánc – Nemzetközi Kortárs Fesztivál szakmai tanácsadója arra biztatott mindenkit, hogy böngéssze át a programtervet, és nézze meg az online elérhető videókat a darabokról, amelyek magukért beszélnek. Hozzátette, az idei műsortervben szereplő előadások grandiózusak és magukkal ragadják a nézőket, emiatt nem érdemes kihagyni az idei fesztivált.

Május 14-én, a fesztivál nulladik napján a Forte társulat A helység kalapácsa című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a Hangvilla nagytermében. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezen a napon nem csak este érdemes kimerészkedni a városba, hiszen már délutántól kezdve akad majd látnivaló. A veszprémi Kossuth utcán 15 órától a TrappTop Flotta csapata mutatja be A Nap és a Hold elrablása című darabját, 17 órától pedig a Kabóca Bábszínház tart majd előadást Nyakigláb Artisták a Porondon címmel.

A Tánc XXV. Nemzetközi Kortárs Fesztivál a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg.