Az érdeklődőket az intézmény vezetője, Füstös Zsuzsanna köszöntötte méltatva a kör, mint az intézményben legrégebben működő csoport munkáját.

A Devecseri Képzőművész Alkotókör Kaleidoszkóp 4. címmel nyitotta meg legújabb kiállítását a Kastélykönyvtár Galériában Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A tárlatot Oszkai Réka a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési központ, Könyvtár és Emlékház igazgatója nyitotta meg.

– A kaleidoszkóp képe mindig más, mégis sok esetben ugyanazt a témát ragadja meg. Itt érezhető, hogy a szakkör tagjai mennyire másként látják a világot, kilépve alkotóműhelyükből és idehozva számunkra egy csodát. Hiszen ez a kiállítás tényleg egy csoda. Csoda az, hogy jövőre már 25 éve működik az alkotó közösség és ez példa értékű. Fiatalok és hosszabb ideje fiatalok dolgoznak együtt, egymást tisztelve, egymástól tanulva, kiállításaikkal sok helyre elviszik Devecser jó hírét. Táborokat, kirándulásokat szerveznek. Reméljük, egyszer Sümegen mi is megéljük ezt, hogy nem csak alkotótáborokat tartsunk. A kör munkájához sok segítséget ad, helyet biztosít a művelődési központ, ahol nyugodtan alkothatnak a tagok. Fontos egy ilyen csoport, hiszen tagjai megmutatják nekünk mindazt, ami a hétköznapi élet része. Hiszen sokszor fel sem tűnik egy szép csokor virág, egy váza, elmegyünk mellettük. Az ő látásmódjukon, szemüvegükön azonban egy csoda tárul elénk és újra tudjuk értelmezni, értékelni, ami körülöttünk van. A kör tagjai fejlesztik magukat, egymást segítik és a település identitásához is hozzájárulnak, hiszen ma is milyen sokan eljöttek megnézni a kiállításukat. Ünnepeljük most őket, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat – mondta Réka, reményét fejezve ki, hogy a kör Sümegen is kiállít majd és még erősebb lehet a két intézmény kapcsolata.

Fotós: Tóth B. Zsuzsa

A szakkör munkáját bemutató vezető, Trombitás Veronika elárulta, hogy nagyon büszke a tagokra.

Fotós: Tóth B. Zsuzsa

– Az idősebb generációtól a legfiatalabbig, egy általános iskolai hetedik osztályos tagig itt mindenki jól megfér egymás mellett és észrevétlenül adjuk át egymásnak a tudásunkat. Nagy segítségemre van a munkában az ikertestvérem, Zsófi és fontos a szakkörben a tanulás is. Ahogy Balogh Jenő professzor mondta: a képzőművészet és a vizualitás megelőzi a logikus gondolkodást – hangsúlyozta és szólt a körben folyó munkáról is. – A sok közös téma, például a csendéletek, portrék készítése során azokat a szabályokat tudjuk feleleveníteni, amelyek a látvány minél pontosabb visszaadásához szükségesek. De hogy ezek milyen pontosan mutatkoznak meg, az már az alkotón múlik Van olyan, aki teljesen más elgondolással áll a feladathoz, mint mások, mégis a végeredmény egy minőségi, elfogadható képanyag. Ezek a képek egymással tudnak feleselni itt a kiállításon. Portrék ugyanazon személyekről, vagy tájakról, egyforma csendélet beállítások. Ezek a képek tanulmánynak készültek, nem azzal a céllal, hogy a Nemzeti Galéria falára kerüljenek és nem is valljuk művésznek magunkat. De ahhoz nem kell feltétlenül hivatásos művésznek, képzőművészeti akadémiát végzett alkotónak lenni, hogy időnként művészetet adó alkotás szülessen. Vannak olyan személyek a színészek között, akik nem jártak színi egyetemre, mégis ismertek és vannak olyan alkotók a képzőművészetben, akik nem végeztek egyetemet, alkotásaik mégis művésziek – mondta Veronika és azt tanácsolta mindenkinek, hogy ne hagyja abba az alkotást, mert évről évre színesebb képek születnek mindannyiuk örömére.

A tárlaton Albertné Baptsán Éva, Csarmaszné Réfi Erika, Gombosi Lászlóné Mariann, Kovács Noel, Kristonné Szalay Judit, Szűcs Wagner Magdolna, Trombitás Veronika, Trombitás Zsófia, Ványa Magdolna alkotásait mutatják be. A kiállításon közreműködött Hekele Dániel zenetanár, a tárlat egy hónapon át látható.