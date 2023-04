Egy évig viselheti a cseszneki várkisasszony címet Kolozsvári Katalin és Horváthné Nagy Alexandra. Ahogy már írtunk róla, a felhívásra jelentkezők közül az előválogatóból továbbjutók tudását április 1-én tették próbára a bakonyi erődítményben. Úrhölgy szerepébe bújva kellett szerepjáték keretében udvarlókat fogadniuk, köszöntéseiket viszonozniuk. Nem titkolták, kicsit zavarba jöttek ebben a helyzetben, ugyanakkor őszintén bevallották, hogy szívüket már más birtokolja. Mindketten erdész végzettségűek és fiatalasszonyok, sőt, Kata már két kisgyermek édesanyja. Férjeik beleegyeztek abba, hogy várkisasszonyi teendőket is ellássanak. Igazából ez egy olyan önkéntes feladat, mely során több rendezvényen a hagyományok játékos továbbadását, az ismeretterjesztést segítik korhű viseletben. Ezért nem volt elvárás, hogy még hajadonok legyenek a pályázók.

Kolozsvári Katalin családjával pár éve Cseszneken lakik, fürjeket tartanak párjával. Lapunknak elmondta, azért vállalta a jelentkezést, mert még sosem vett részt hasonlóan izgalmas kihívásban és szeretné még jobban megismerni az otthonául választott település múltját. Jó közösségépítési lehetőségnek tartja, hogy a Himfy Bandérium révén váráról híres falujában is a közösségépítést szolgálhatja a középkori hagyományok ápolása. Már egy ideje az erődítmény tövében lévő völgyben él, mégis gyakran felsétál az ódon falak közé, mindig úgy érzi, hogy ott belecsöppen egy különleges, nehezen leírható, történelmi távlatokat idéző hangulatba. A várkisasszony kifejezésről neki először a nemes viselkedés, a tartás, az erényesség, a kedvesség jut eszébe és csak egy kis ármánykodás, amit tudunk eleink legendáiból. Eddig csak elképzelte, hogyan viselkedhetett a régi korokban egy vár hölgye, filmeket nézett meg, amik a középkorban játszódnak, de szeretne alaposabban is utánaolvasni ennek a témának.

Horváthné Nagy Alexandra lovászpatonai, mindig kedvelte a jó hangulatú közösségi rendezvényeket és azt, ha gondolatban visszautazhat az időben. Főleg a középkori viselkedési és életmódok érdeklik, rajong a gyönyörű, nőies, hosszú ruhákért, amiket akkoriban hordtak, ezért jelentkezett ezúttal várkisasszonynak, és ezért csatlakozott már korábban hagyományőrző csapathoz. Most a bandérium segítségével még több régies kifejezést szeretne megtanulni, szóhasználatot elsajátítani, hogy méltóképp megfeleljen a feladatnak, amit kiérdemelt.