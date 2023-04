A Vidéken "Bénázók" Egyesület és a dudari önkormányzat mag- és növénybörzét szervez április 22-én, szombaton 13 és 15 óra között a Bencze László Művelődési Házban. A börze folyamán mindenki a saját maga által megszedett magokból nevelt palántát, dugványt, hajtást csereberélheti el, a résztvevők tapasztalataitokat megoszthatják egymással. Gyári csomagolású és oltalom alatt álló fajtákat vinni tilos. Nem csak csereberélhetnek a jelentkezők, egy klassz közösségépítés egyik lépcsőfoka is lehet ez az esemény, amelyre akár egy kis süteményt is vihetnek a csatlakozók, hisz finom falatok mellett nagyszerűek a beszélgetések. Aki még kezdő kertész vagy nincs cserealapja, vihet szobanövényt vagy annak hajtását, saját lekvárt. De ha nincs semmi ilyesmije, akkor is szeretettel várják. Beszélgetés kezdődik 13.30-kor a különböző kertművelési technikákról, a mélymulcsról, a magaságyásról. Gyerekeknek kézműves sarkot alakítanak ki. Előzetes regisztráció szükséges.