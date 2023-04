Az épületben a színes kulturális programok mellett szeretnék bemutatni azokat a szakmákat, amelyek egykor jelentős szerepet töltöttek be Ajka életében, de mára megszűntek. Ilyen az üveggyártás, a timföldgyártás és az alumíniumkohászat.

– Óriási öröm, hogy a magyar ipartörténet és művészettörténet egyik ilyen kiemelkedő emlékét, mint a kriptonház, elindíthatjuk az új élet felé vezető úton, és ezzel talán kései elismerést is adhatunk Bródy Imrének, akinek nagyon sokat köszönhet Ajka, a magyar ipar és Magyarország – szólt köszöntőjében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője. – Mint sok kiváló feltaláló, felfedező, innovatív ember, ő is más országban kellett, hogy folytassa karrierjét. A város és az Európa Kulturális Fővárosa program keretében elindulhat és remélhetőleg annak időtartamán jóval túlnyúlva is kiteljesedhet az ipari műemlék működése. Ez Európában is figyelemre méltó kezdeményezés, amely reményeink szerint Ajkát és az egész térségünket is Európa figyelmének középpontjába állítja. Köszönet érte a város polgármesterének és az ajkai közösségnek.

A miniszter egy kriptonizzót ajándékozott Schwartz Béla polgármesternek.

– Megalkotásakor, az 1930-as években nagy perspektíva előtt állt a gyár – fogalmazta meg beszédében a polgármester. Levegőből olcsón előállítani a kriptongázt: ez volt a feladata, de a háború megakadályozta, hogy kiteljesedjen. Tiszta levegőből gázt előállítani, ez milyen izgalmas dolog! Micsoda piaci lehetőségek előtt állt a vállalat, és sajnos nem tudta folytatni a tevékenységét. Pedig ha most is működne, piacvezető lehetne Magyarországon, és komoly adóbevételt hozhatna.

– A Kriptongyár felújításához köszönjük az Európa Kulturális Fővárosa program keretében nyújtott támogatást – szólt a polgármester. – Az első szakaszban a 300 millió forintból az épület egyharmada újult meg. Egy Top-program keretében elnyert 500 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a folytatásra. Köszönjük mindkettőt Navracsics Tibor miniszternek. Még hiányzik 500 millió, ha az is rendelkezésre áll, akkor nemcsak Ajka, hanem egész Magyarország büszke lehet erre az épületre.

A polgármester köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a megvalósításhoz támogatást nyújtott: az Európa Kulturális Fővárosa program mellett a Műszaki Egyetem oktatóinak, Herczeg Lászlónak és Fonyódi Mariann-nak, valamint hallgatóinak, a Bauhaus mozgalom résztvevőinek, Szegvári Péternek, a kivitelező AVÉP Kft.-nek.