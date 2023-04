A telt házas esten Kiss Krisztián, az intézmény vezetője mondott köszöntőt, Töltl János verseket szavalt, Kapolcsi Kovács Csaba grafikus számítógépes grafikával illusztrálta a verseket. Padné Szabó Mária méltatta a magyar költészetet, Petőfi Sándor irodalmi tevékenységét. Bevezetőjében elmondta, hogy 1964 óta József Attila születésnapja a költészet ünnepe, ezen a napon egyforma tisztelettel adózunk minden költőnknek. A program ötletgazdája és megvalósítója, a Hársfa trió tagja, Papp Ferenc a 200. évforduló kapcsán választotta Petőfi Sándor költészetét.

– Petőfi versei annyira népszerűek, ritmusosak, hogy énekelni is lehet azokat. Jelentős részük műfaja dal, ami élményeken alapul. Egyszerű érzelmeket fejez ki, rövid terjedelmű, kerek szerkezetű, ütemes. Ezek a jellemzők már a költő életében is arra késztették az embereket, hogy dalolják őket. Némelyikről azt hiszik, hogy népdal vagy nóta. Neves zeneszerzők is írtak kottát Petőfi-versekhez, például Egressy Béni, Mosonyi Mihály, Bihari János, Balázs Árpád, Bognár Ignác, Szentirmay Elemér, a Kaláka együttes, Dévai Nagy Kamilla. Hozzájuk csatlakozik most Papp Ferenc, aki öt versre írt saját szerzeményét is bemutatja Györgyné Kollár Gabriella és György Zoltán társaságában a Hársfa trióval – sorolta Padné Szabó Mária.

Petőfi csupán 26 évet élt, mégis világirodalmi méretű és rangú életmű maradt utána, amelyet a mai kor embere is szívesen olvas vagy hallgat.