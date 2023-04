A rendezvény jubileuma és az Európa Kulturális Fővárosa-év alkalmából minden korábbinál gazdagabb programkínálat várja az érdeklődőket a programsorozaton. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, a kulturális évad eseményei közül a Gizella-napok azok közé tartozik, amelyek hosszú hagyományra tekintenek vissza Veszprémben. Kiemelte, a rendezvény a városi identitás fontos része, olyan esemény, amikor a lakók a veszprémiségüket ünneplik. A programsorozatnak a hagyományokhoz hűen idén is része lesz például a történelmi felvonulás vagy a Gizella-díjak átadása, és olyan, az eseményt tavaly óta gazdagító elemek, mint a GyereKert vagy a városrészek lakóinak zászlós felvonulása. A díjak átadása előtti ünnepi beszédet idén Adamis Anna Kossuth-díjas dalszövegíró, költő tartja.

Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója elmondta, a rendezvényre Veszprém testvér- és partnervárosaiból, így Rovaniemiből, Tarnówból, Nyitráról, Tartuból és Passauból érkeznek kulturális produkciók, míg a Művészetek Háza szervezésében irodalmi sétákat és programokat tartanak külföldi alkotókkal. Az Európa-naphoz kapcsolódva kerekasztal-beszélgetést rendeznek a fenntartható mobilitásról, valamint a Europe Direct iroda családi programokkal is készül. Újdonság, hogy idén a Gizella-napok hétvégéjén egy amatőr bábszínházi találkozónak is otthont ad Veszprém, ennek részeként a város utcáin a csoportok látványos felvonulást is tartanak majd.

Zalavári Eszter, a Veszprémi Programiroda ügyvezetője elmondta, a rendezvény nyolc napja alatt hetvennél is több program várja az érdeklődőket. A gazdag könnyűzenei kínálatot olyan előadók fémjelzik, mint például a 30Y, a Péterfy Bori & Love Band, az Irie Maffia, a Neoton Família, a Budapest Bár vagy a Csík zenekar, valamint több helyi együttes is színpadra lép. Az Erkel Ferenc Fúvószenekar és a Csermák zeneiskola szervezésében nemzetközi fúvószenekari találkozót tartanak az intézmény melletti szabadtéri színpadon. A Gizella napok hétvégéjén, május 12-én megnyitja kapuit a veszprémi Vár. A Veszprémi Főegyházmegye 2020-2025 között zajló, állami támogatásból megvalósuló nagyszabású műemlékvédelmi fejlesztést bemutató Work in Progress 2023 kiállítássorozat betekintést nyújt a veszprémi várnegyed megújulásának kulisszái mögé és műemlékvédelmi munkáiba. A belváros udvarai képzőművészeti programoknak adnak otthont, míg felsőoktatási intézmények művészeti hallgatóinak munkáiból szabadtéri kiállítás nyílik. A szokásoknak megfelelően szombaton és vasárnap kirakodóvásárt tartanak a Kossuth utcán, míg a Balatoni Kör Kóstold körbe eseményén a tó körüli vendéglátóegységek mutatkoznak be gasztronómiai kínálatukkal.

Lehotai Judit, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. kulturális projektmenedzsere elmondta, a tavaly is nagy sikert arató GyereKert idén hét napon várja a családokat és apróságokat május során a színházkertben. Lesznek koncertek sztárfellépőkkel – például színpadra lép a Kaláka együttes, Halász Judit, az Apacuka zenekar, Farkasházi Réka –, emellett interaktív hangszerkiállítást is tartanak. A látogatók minden hétvégén egy-egy mese, báb vagy összművészeti előadás premierjét is láthatják hazai és külföldi alkotók közreműködésével a GyerekKert színpadán, továbbá számos izgalmas játék, kézműves-foglalkozások és játszóházak is várják a családokat. A programsorozat részletei a város honlapján, a rendezvény honlapján és közösségi oldalán találhatók meg, valamint nyomtatott programfüzet is megjelenik a napokban. A Gizella-napok megrendezését az önkormányzat és a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. támogatja.