A fesztivál négy napján csaknem ötven koncertet hallhatnak a zenebarátok a fellépő közel negyven együttestől. Podlovics Péter főszervező elmondta, bár a rendezvényt ebben a formában először szervezik meg Veszprémben, a műfaj azért nem idegen a várostól, hiszen az elmúlt években az utcazene-fesztiválon és a VeszprémFesten is megjelent már. Ugyanakkor hangsúlyozta, ilyen kaliberű bluesfesztivált hazánkban korábban még nem rendeztek: a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával európai nívójú programot állíthattak össze, így a műfaj legjobb előadói közül többen is Veszprémbe látogatnak. Hozzátette, igyekeztek színes keresztmetszetét adni a műfajnak, így a blues számos változata megtalálható a programban.

Fotós: Nagy Lajos

A főszervező elmondta, a fellépők között több formációt régi ismerősként köszönthetnek a hazai látogatók – például a brit Ian Siegal Bandet vagy az amerikai Sugar Blue-t –, és olyan együttesek is megjelennek, amelyek korábban nem léptek fel Magyarországon. A koncerteket párhuzamosan rendezik, így a közönségnek kedveznek azzal, hogy a legtöbb külföldi fellépő két nap ad koncertet, így aki az egyikről lemarad, az a másik időpontban láthatja még kedvencét. A főszervező a hazai fellépők közül a fesztiválra 25 évvel a feloszlása után egy koncert erejéig összeálló Palermo Boogie Gang koncertjét emelte ki. A helyi formációk közül a Jumping Matt & His Combo és a The Bluesberry Band lép színpadra a rendezvényen. Az egyes napok utolsó koncertje után a fellépők közös örömzenélése teszi teljessé a programot.

Fotós: Nagy Lajos

A fesztivál helyszíne a Hangvilla lesz: a kulturális intézmény három helyszíne – a fesztiválra némileg átalakított nagyterem, az Expresszó és az étterem – ad otthont a koncerteknek. Emellett a Papírkutyában a rendezvény minden napján egy-egy fellépő ad ingyenes koncertet. A kísérőprogramok között a Hangvilla kamaratermében délutánonként neves muzsikusok tartanak workshopot. A fesztiválnak otthont adó kulturális intézmény falain Brian Kramer grafikus-zenész alkotásaiból látható kiállítás, valamint csütörtöktől vasárnapig mindennap délután négy órakor a Hangvilla kamaratermében egy-egy zenész részvételével tartanak beszélgetést.