Az esemény sajtótájékoztatóján Áldozó Tamás polgármester megköszönte Pozsgai Zsolt fesztiváligazgató áldozatos munkáját, aki, mint fogalmazott, mindent megtett azért, hogy ezekben a nehéz időkben is legyen az eseménynek folytatása. – A rendezvénynek köszönhetően a világ minden tájáról sok olyan ember fog ellátogatni Pápára, aki lehet, még a térképen sem biztos, hogy találkozott a város nevével. Nagy öröm számomra, hogy számos külföldi és hazai alkotó érkezik városunkba, bízom benne, hogy a pápai lakosság, az iskolák, a helyi közösségi csoportok is megtalálják az utat a vetítésekre – mondta a polgármester.

Pozsgai Zsolt köszöntőjében örömmel mesélte, hogy a fesztivál nyitórendezvényén az Esterházy-kastélyban fogadhatják a művészeket. – Nagy örömünkre a filmek alkotóinak nagy része ellátogat Pápára, összesen 18 alkotás kerül vászonra, és 22 külföldi filmest látunk vendégül, de lesznek természetesen magyar alkotók is - mondta a Balázs Béla-díjas magyar filmrendező. – Lesz helyi vonatkozása is az eseménynek, hiszen a programban a pápai kötődésű Kocsis Tibor dokumentumfilmje, a Sissy zsiráfjától a Biodómig is helyet kapott.

A fesztivál nyitófilmje a spanyol Carlos Saura műve lesz, melynek címe Minden világok királya. A műsor további alkotásai közül Pozsgai Zsolt egy ukrán dokumentumfilmet emelt ki.

– Szomorú hír, hogy az Üzenet a falon című ukrán dokumentumfilm rendezője, Serge Krutsenko nemrég az orosz–ukrán háborúban elhunyt, ezzel a filmmel tisztelgünk emléke előtt, ami nem a háborúról, hanem az oda vezető útról szól.

Fotós: Haraszti Gábor

A fesztivál szakmai zsűrijében komoly szakemberek kaptak helyet, Pozsgai Zsolt mellett Győri Márk operatőr, Zámbori Soma rendező, színművész, producer, Berecz Ágnes producer, Kovács Claudia rendező, operatőr bírálja el a filmeket. Mint elhangzott, az idei évben új trófeát, az Arany Diót kapják meg a kategóriák legjobbjai. A filmfesztivált a pápai születésű világhírű operatőr, Andrew László emlékének ajánlják.

Cseh-Müller Orsolya közművelődési szakember az alkalmon arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy április 28-án és 30-án a Magyar Film Napjához kapcsolódóan a Jókai Mór Művelődési Központ is szervez programokat a színházépületben, ahol mindkét nap kortárs és klasszikus filmekkel várják az érdeklődőket.

A fesztivál programja a pihff.com oldalon érhető el.